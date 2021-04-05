Vaka lideri Samsun’da ’hazır kuvvet polisi’nin görev süresi uzatıldı

Korona virüs (Covid-19) vaka yoğunluğunda yine zirvede yer alan Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan getiren takviye polislerin görev süreleri 1 hafta daha uzatıldı.

Nüfusa oranla korona virüs vaka sayısı en yüksek il olan Samsun’a, geçen hafta Ankara ve İstanbul’dan takviye olarak "hazır kuvvet polisi" gönderilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arası illere göre haftalık vaka haritasında Samsun, 100 bin kişide 678,78 vaka ile yeniden vaka lideri oldu. Yaklaşık 2 aydır vaka yoğunluğunda ilk sırada yer alan Samsun’da alınan sıkı önlemlere rağmen sonuç değişmiyor. Korona vaka liginde zirveden düşmeyen Samsun’da neredeyse her yerde HES kodu soruluyor.

Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan getirilen takviye polis ekipleri şehrin en işlek caddelerinde denetimleri artırdı. Özellikle vatandaşın yoğun olarak kullandığı İstiklal ve Mecidiye Caddelerinin tüm ana ve ara girişleri kapatıldı. Sabah saatleri caddelerin girişlerine bariyer kuran Emniyet Genel Müdürlüğü "hazır kuvvet polisi" vatandaşların HES kodlarına bakıyor. Vatandaşlar ise tedbirlerin daha da arttırılmasını talep ederken "Misafirliğe gitmeyin ve maskesiz dolaşmayın" uyarılarında bulundu.

Her gün binlerce insan trafiğinin yaşandığı Mecidiye Caddesi’nde bir vatandaş HES kodu riskli çıktı. Riskli çıkan vatandaşı kalabalıktan uzak tutan hazır kuvvet polisi daha sonra bu vatandaşı filyasyon ekibine teslim etti. Şehirde bir yandan HES Kodu uygulaması devam ederken bir yandan da İl Sağlık Müdürlüğü araçları hoparlörlerle korona virüs uyarılarında bulunuyor.