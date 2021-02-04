banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak

Vaka görülmeyen mahallede 20 günde 30 kişi korona virüse yakalanınca tedirginlik arttı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 20 gündür vaka görülmeyen mahallede büyük çoğunluğu aynı aileden olan 30 kişin korona virüs yakalanması sonucu vatandaşlarda tedirginlik arttı. Önlemleri artırdıklarını ifade eden mahalle muhtarı ise virüsün hasta ziyareti sonrası yayıldığı iddialarını yalanladı.

Genel 04.02.2021, 12:39
2
Vaka görülmeyen mahallede 20 günde 30 kişi korona virüse yakalanınca tedirginlik arttı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 20 gündür vaka görülmeyen mahallede büyük çoğunluğu aynı aileden olan 30 kişin korona virüs yakalanması sonucu vatandaşlarda tedirginlik arttı. Önlemleri artırdıklarını ifade eden mahalle muhtarı ise virüsün hasta ziyareti sonrası yayıldığı iddialarını yalanladı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 90 yaşındaki H.E. bir rahatsızlığı sonucu gittiği hastanede korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından evinde tedavisini sürdüren H.E.’nin aynı mahallede yanın evlerde yaşadığı 30’a yakın akrabasında da korona virüs testi pozitif çıktı. Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Eda Yetkin, alınan tedbirler sonucunda uzun süredir vaka görülmeyen mahallede hızla vaka sayıların artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Virüsün yayılmasını engellemek adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Eda Yetkin, “Şu an kaymakamımız ve ilca sağlık müdürümüzle birlikte hareket ediyoruz ve araştırıyoruz. Virüsün yayılmasının sebeplerini araştırıyoruz. Bir ailede çok görülmesi Ulaşlı’yı tedirgin etti. Asılsız haberler oldu karantinaya alınacak Ulaşlı diye, bunlar yok gerçekten. Milletimiz çok tedirgin. 20 gün çok rahat bir dönem geçirdik, ondan sonra vakalar sürekli hızlandı. Devamı da geliyor” dedi.

Virüsün aynı aileden 30’a yakın kişiye bulaşmasını araştırdıklarını ifade eden Yetkin, “Yaşlı hastamızın başka bir rahatsızlığı vardı. Virüsle ilgili bir problemi yoktu. Sonradan nasıl geldiyse birden yayıldı. Konu hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşları bilgilendiriyoruz. Kurallara uymayanları uyarıyoruz, evlerine gitmelerini söylüyoruz. Zaten vatandaşlar kendileri tepki gösteriyor, dikkat ediyor. Bize bildiriyorlar biz de dikkatsiz kişileri uyarıyoruz. Evde kalmalarını ve kurallara uymalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Ulaşlı’da artan vakalar sonrasında tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar ise temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya dikkat ettiklerini, ihtiyaç dışında evden çıkmadıklarını söyledi.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16