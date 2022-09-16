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Vahşi hayvanlar sakinlikleri ile dikkat çekti
Vahşi hayvanlar sakinlikleri ile dikkat çekti
Genel 16.09.2022, 16:20
Vahşi hayvanlar sakinlikleri ile dikkat çekti
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ‘fotokapana yansıya yaban hayatı’ başlığı ile paylaşılan görüntülerdeki kurt ve boz ayılar sakinleri ile dikkat çekti.
DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaştığı fotokapan görüntüleri kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Kurtların, boz ayıların ve domuz sürülerinin gece ve gündüz görüntülerinde sakinlikleri dikkatlerden kaçmazken, hayvanların vahşiliklerine rağmen gayet sakin oldukları gözlendi. Kullanıcılar tarafından bir çok defa paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
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