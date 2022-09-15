"Vahdeddin Han’ın mezarı Çamlıca’ya getirilsin"

Yazar Hüseyin Likoğlu, CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘İzmir’in Kurtuluşu’ etkinlikleri esnasında Vahdeddin Han’a yönlendirdiği ‘hain’ iddiasıyla başlayan tartışmanın sonlanması adına Vahdeddin Han’ın mezarını İstanbul’a nakletme önerisinde bulundu.

İzmir’in CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül’de Tarkan’ın kentte verdiği konser esnasında yaptığı konuşmada, son Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Sultan Vahdeddin’e hakaretler yağdırıp, İzmir’i işgal eden Yunan ordusundan hiç bahsetmemesiyle bir tartışma başlamıştı. Tartışma üzerine değerlendirmelerde bulunan tarihçiler, Vahdeddin Han’a “hain” demenin tarihe ihanet ve ideolojik körlük olduğunu belirtti.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hale Şıvgın, “Vahdeddin henüz 4 aylık bir padişah iken İstanbul işgal edildi. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını kurtuluş umudu ile Anadolu’ya yolladı” dedi. Prof. Dr. Ali Satan da “Bugün halen ‘Vahdeddin haindir’ iddiasını sürdürmek, bizi tarihi ideolojik kalıplarla açıklama çıkmazına götürür” şeklinde konuştu. Dr. Ahmet Anapalı ise “Sultan Vahdeddin’e hain demek insafsızlık olur çünkü ihanet denilebilecek hiçbir söz ya da davranışı yok” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Likoğlu ise Vahdettin Han’a atılan “hain” iftirasını değerlendirdiği yazısında, milli değerler, milli bayramlar ve tarihi günler üzerinden yapılan ayrıştırmaların ve tartışmaların önüne geçilmesi için Sultan Vahdeddin’in mezarını Şam’dan İstanbul Büyük Çamlı Camii’nin bahçesine nakletmek gerektiği önerisinde bulundu.