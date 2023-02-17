İzmir’den vagonlara yüklenen 32 yaşam konteyneri, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından evsiz kalan afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Bölgede bir yandan alt yapı çalışması devam edilirken, İzmir’den 16 vagona yüklenen 32 yaşam konteyneri yola çıktı. Kısa sürede toplamda 225 vagon ile 450 yaşam konteyneri deprem bölgelerine ulaştırıldı.