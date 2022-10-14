Uzundereli kadınlar sokak hayvanları ve yardıma ihtiyacı olan insanlar için hayır çarşısı kurdu

Erzurum’un Uzundere İlçesinde kadınlar bir araya gelerek hayır çarşısı düzenledi. Düzenlenen hayır çarşısı etkinliğinden sağlanan kazanç ise sokak hayvanlarına, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ve köy ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Uzundere İlçesine bağlı olan Dikyar Mahallesinde yaşayan kadınlar bir araya gelerek hayır çarşısı açtı. Düzenlenen etkinliğin açılışına ise Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kurum amirleri, köy muhtarı ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kaymakam Demirer de bu tarz programların düzenlenmesinden çok memnun olduğunu belirtirken kadınların bu etkinliği düzenlemesinden dolayı daha mutlu olduğunu söyledi. Öte yandan 2 gün sürecek olan hayır çarşısında el ile yapılan yemek çeşitleri, doğal ürünler, el örmesi kıyafetler, yöresel yemekler ve tatlı çeşitleri bulunuyor. Bu ürünlerde elde edilecek olan kazançlar ise sokak hayvanları ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için kullanılacak.