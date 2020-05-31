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Uzun süredir kapalı olan spor salonlarında kontenjanlar dolmak üzere

DENİZLİ’DE KORONA VİRÜS NEDENİYLE YAKLAŞIK 2,5 AYDIR KAPALI OLAN SPOR SALONLARI 1 HAZİRAN’A HAZIRLANIYOR.

Uzun süredir kapalı olan spor salonlarında kontenjanlar dolmak üzere

DENİZLİ’DE KORONA VİRÜS NEDENİYLE YAKLAŞIK 2,5 AYDIR KAPALI OLAN SPOR SALONLARI 1 HAZİRAN’A HAZIRLANIYOR.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:35
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Uzun süredir kapalı olan spor salonlarında kontenjanlar dolmak üzere

Korona virüs sebebiyle yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan spor salonları 1 Haziran’a hazırlanıyor. Kapalı oldukları süre içerisinde tadilat, bakım ve onarım işleri yapan spor salonları sahipleri, vatandaşların açılış tarihi için yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Denizli’de spor salonları dünyayı sarsan korona virüs sebebiyle yaklaşık 2,5 aydır kapalıydı. Normalleşme süreci kapsamında kahvehane, oyun salonları ve sinema gibi toplu kullanım alanları gibi spor salonları da 1 Haziran itibarıyla açılıyor. Spor salonları sahipleri, kapalı oldukları süre içerisinde ise tadilat, bakım ve onarım gibi işleri yapma fırsatı yakaladı. 2,5 aydır spor yapamayanlar ise, salonların açılacağının kesinleşmesi ile telefonlara sarıldı.

Spor hocası Harun Altıntaş, pandemi sonrası spora dönüşte vatandaşların ilgisinin çok büyük olduğunu belirtti. Hijyen ve temizlik kurallarının üst düzeye çıkarıldığını ifade eden Altıntaş, kapalı oldukları sürenin kendileri için nadasta geçtiğini ve korona virüse karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Kendilerini her alanda değerlendirdiklerini söyleyen Harun Altıntaş, "Biz Everest Sports olarak salonumuz için bakımlar, temizlik ve onarım gibi çalışmalar yaptık. Hijyen konusunda neler yapabiliriz onların planlarını yaptık ve uyguladık. Gelen herkes için hijyen paspasları koyduk ve el dezenfektanları koyduk. Gün içerisinde bütün ekipmanları dezenfekte ediyoruz bu genel olarak 3-5 defa oluyor. Onun dışında grup dersleri halinde çalışmalar almaya başladık yani saatler ve seanslar koyduk. Genel olarak antrenman programları oluşturmaya başladık çünkü malum sebeplerden dolayı herkes grup halinde antrenmanlara gelmek istemiyor bu şekilde önlemler aldık” dedi.

“Genel olarak kotalarımız dolmak üzere”

Spor salonlarına gidemeyen insanlar, salonların açılacağını öğrenmesiyle adeta salonlara akın etti. Yaklaşık 2,5 aydır insanların gidemediği salonlarda kontenjanlar ise neredeyse doldu. Telefonların hiç susmadığını belirten Altıntaş, “Genel olarak kotalarımız dolmak üzere. İnsanlar baya sıkılmış. 2,5 aydır hiç dışarıya çıkmayanları biliyorum. Son 15 gündür telefonlarım hiç durmuyor. Son iki günde kotayı doldurduk diyebiliriz. Yoğunluk var” ifadelerini kullandı.

Uzun süren aranın ardından spora başlayacaklar dikkat

Uzun süredir spor yapamayan insanların adaptasyon programlarıyla başlamaları gerektiğini ifade eden Altıntaş, “Evde nasıl yapabiliriz diye antrenman programları isteyen oldu. Bu konuda öğrencilerimize destek olduk. Çünkü bu zor süreçte onlarda bizim gibi sıkıntı yaşadılar. Bu konuda mağduriyetlerini giderdik. 2,5 ay spor yapmayan insanlarda kas kaybı oldu. Vücut geliştirme yapan öğrencilerimde baya bir kas kaybı oldu. Beslenme problemi olan insanlarda yağlanma oranı artmaya başladı. Bu sebeple önümüzdeki 4-5 ay bizim için baya yoğun geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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