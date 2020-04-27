Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Uzun kuyruğun oluştuğu Kızılay’ın yardımı sosyal mesafe denetimi ile yapıldı

AKSARAY’DA KIZILAY TARAFINDAN YAPILAN UN VE YAĞ YARDIMINDA YÜZLERCE KİŞİ KIZILAY ŞUBESİNİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU. BEKÇİ VE POLİS EKİPLERİNCE SAĞLANAN SOSYAL MESAFE DENETİMİ İLE YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILDI.

Uzun kuyruğun oluştuğu Kızılay’ın yardımı sosyal mesafe denetimi ile yapıldı

AKSARAY’DA KIZILAY TARAFINDAN YAPILAN UN VE YAĞ YARDIMINDA YÜZLERCE KİŞİ KIZILAY ŞUBESİNİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU. BEKÇİ VE POLİS EKİPLERİNCE SAĞLANAN SOSYAL MESAFE DENETİMİ İLE YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILDI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:56
3 Okunma
Uzun kuyruğun oluştuğu Kızılay’ın yardımı sosyal mesafe denetimi ile yapıldı

Aksaray’da Kızılay tarafından yapılan un ve yağ yardımında yüzlerce kişi Kızılay Şubesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bekçi ve polis ekiplerince sağlanan sosyal mesafe denetimi ile yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) kapsamında etkin bir mücadelenin yürütüldüğü Aksaray’da devlet tarafından yapılan yardım ve destekler devam ediyor. Bu kapsamda Aksaray’da da çeşitli yardım ve destek faaliyetlerinde bulunan Kızılay Şube Başkanlığının çalışmalarını duyan yüzlerce vatandaş Kızılay Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bin 200 kişi yardım için Kızılay Şubesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yardım sırasında sosyal mesafe ve güvenlik önlemleri de polis ve bekçiler tarafından sağlandı. Polis ekipleri polis otosundan megafon aracılığıyla uyarılarda bulunurken, bekçi ekipleri de tüm vatandaşları bir bir uyararak hem sosyal mesafeyi hem de güvenliği sağladı. Uzun kuyruklar olmasına rağmen vatandaşlar çok fazla beklemeden hızlı bir şekilde yardımlarını alarak evlerine gitti.

“Sosyal mesafeyi koruyarak dağıtıma devam ediyoruz”

Konuyla ilgili bilgiler veren Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk, vatandaşlara daha önce paket dağıttıklarını belirterek, una talebin daha fazla olduğunu söyledi. Bu nedenle uzun kuyrukların oluştuğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, sosyal mesafe kurallarını da bekçi ve polis ekipleriyle sağlayarak yardımı sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Öztürk, “15 kilogram un, 5 kilo yağ, 5 kilo şeker, 1 kilo çay ve buna benzer şeyler. Fakat paket değil de tek olarak dağıtıyoruz. Anca yetiştirebiliyoruz. Yoğun bir ilgi var una. Şu anda bin tane un vardı depoda herhalde 300 falan kaldı. Tekrar devamı gelecek. İnşallah elimizden geldiği kadar dağıtımlarımızı yapacağız. Dağıtım esnasında sosyal mesafeyi de Allah razı olsun müdürlerimizden, bekçileri gönderdiler, sosyal mesafeyi koruyarak dağıtıma devam ediyoruz" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı
Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı
Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: “Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamakta”
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: “Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamakta”

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim