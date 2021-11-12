Uzun bir aradan sonra sosyal mesafesiz saf düzeninde namaz kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığı kararı ile tüm Türkiye’de olduğu gibi bugünkü Cuma namazında Bilecik’te de ’cami ve mescitlerde, temizlik ve maske kurallarına uymak’ şartıyla sosyal mesafesiz saf düzenine alınarak namaz kılındı.

Korona virüs salgını nedeniyle bir buçuk yıldır cami ve ibadethanelerde uygulanan sosyal mesafeli saf düzeni Diyanet İşleri Başkanlığı talimatıyla kaldırıldı. Bilecik’te cemaati Cuma Namazı öncesi sosyal mesafe kurulana göre saf tutulurken, cami imamın uyarısı sonrası bu mesafe ortadan kaldırıldı. Uzun bir aradan sonra cemaat sosyal mesafesiz saf düzenine alınarak, namaz kılındı. Cami imamı hutbesinde her fırsatta de ’cami ve mescitlerde, temizlik ve maske kurallarına uymak’ şartını hatırlattı.

Diyanet’ten ’Cami ve Mescitlerde saf düzeni" başlığıyla gönderilen yazı şu şekilde:

"Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır. Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür. Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilecektir"