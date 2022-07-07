Uzmanlardan LGS tercihleri için önemli uyarılar: Aileler çocukların tercihlerine saygı duymalı

Küçükçekmece Belediyesi’nden LGS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti başlattı.

Küçükçekmece Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. İlçedeki 8 noktada alanında uzman rehber öğretmenler eşliğinde sürecek olan danışmanlık hizmetiyle yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 7 Temmuz ve 18-19-20 Temmuz tarihlerinde ilçedeki 8 noktada alanında uzman rehber öğretmenler öğrencilerle ilçenin 8 ayrı noktasında bir araya gelecek. Cennet, Halkalı, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy, Yarımburgaz Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek tercih danışmanlığına http://kucukcekmece.istanbul adresi üzerinden randevu alınması gerekiyor.

Öğrenciler pek çok konuda danışmanlık hizmeti alacak

Merkezlerde, tercih işlemlerinin nereden yapılabileceği, okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri ve proje okulları ile Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri hakkında bilgilendirme konularında danışmanlık hizmeti verilecek.

LGS Eğitim Destek Programından 650 öğrenci faydalandı

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği LGS Eğitim Destek Programından 2021-2022 eğitim- öğretim yılında 650’ye yakın öğrenci faydalandı.

Ücretsiz tercih danışmanlık hizmetiyle eğitimde fırsat eşitliği sunmayı hedeflediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Öğrencilerimiz zorlu bir sınavı geride bıraktı. Mutlu bir gelecek kurmaları için verdiğimiz ücretsiz LGS eğitim destek programının ardından tercih döneminde de onlar için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu hizmetle öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hayallerine giden yolda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Halkalı Bilgi Evi’nde Rehberlik Uzmanı olarak görev yapan Hülya Memiş tercih sürecinde öğrenci ve ebeveynlere tavsiyede bulunarak, ‘’Öncelikle çocukların gelecekte hangi mesleği yapmak istedikleri çok önemli. Ayrıca yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda tercih yapmaları gerekiyor. Bilgi Evi’nde eğitim alan kararsız öğrencilerimize eğitim dönemi boyunca yaptığımız etkinliklerle, seminerlerle, bilgilendirmelerle kendilerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Önemli olan hedef belirlemek ve bu doğrultuda harekete geçmek. Sınav sonucu iyi de olsa kötü de olsa aileler her zaman çocuklarının yanında olmalı, onlarla konuşmalı, dinlemeli ve tercihlerine saygı duymaları gerekiyor. Tabi ki aileler tecrübeleri doğrultusunda çocuklarıyla fikirlerini paylaşmalı ancak son noktada öğrencilerin tercihlerine saygı duyulmalı’ dedi.

Sefaköy Bilgi Evi öğrencilerinden Fatma Rana Özdemir sınava Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’yle hazırlandığını belirterek, ‘’Bu dönem benim için tabi ki stresli ve heyecanlı geçti. Çünkü iyi bir lise demek iyi bir üniversite demek. Bu süreçte bana en büyük desteği başta ailem olmak üzere Bilgi Evleri’ndeki öğretmenlerim ve okuldaki öğretmenlerim verdi. Burada gördüğümüz dersler ve yaptığımız denemeler çok işe yaradı. Ayrıca samimi bir ortam oluşması benim için çok önemliydi’’ diye anlattı.

Fatma Rana Özdemir’in annesi Medine Özdemir ise, ‘’Burada bize bir aile ortamı yaşattılar, hiçbir sorumuzu cevapsız bırakmadılar ve bizi hep güler yüzle karşıladılar. Bilgi Evleri olmasaydı kızım sınava kendi imkânlarıyla hazırlanacaktı. Ama iyi ki Bilgi Evleri var çünkü burada yapılan deneme sınavları çok faydalı oldu. Sınav stresi yaşattılar ve kızım bu stresle baş etmeyi öğrendi. Başta Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen bütün öğretmenlerimize tek tek teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.