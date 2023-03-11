Uzmanından rahatlatan ’Kayseri depremi’ açıklaması

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Kayseri’de dün sabah saatlerinde meydana gelen 4.8’lik depremi değerlendirerek, “Gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem tipik, tekil ve Ecemiş fayına bağlı olarak gerçekleşen, bizim için gayet normal niteliği olan bir depremdir. Dolayısıyla bizim için anormal bir durum yok” dedi.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde dün saat 05.28’de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Deprem kent genelinde yoğun şekilde hissedilirken, depremi yaşayan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini sokağa attı.

“Kayseri şu anda deprem fırtınası içerisinde”

Karpuzsekisi, Boğazköprü ve Saraycık bölgelerinde art arda depremlerin meydana gelmesiyle Kayseri’nin bir deprem fırtınası içerisine girdiğini söyleyen Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, “Kayseri’de depremlerin Ecemiş fayı üzerinde İncesu Saraycık ve Hacılar Karpuzsekisi mevkiinde meydana geldiğini görebiliyoruz. Depremin büyüklüğü 4.8 iken derinliği ise yaklaşık 7 kilometre. Sığ bir deprem. Ecemiş fayının karakteristik özelliklerine baktığımızda kayıtlara göre yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretebildiğini biz biliyoruz. Doğal olarak gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem tipik, tekil ve Ecemiş fayına bağlı olarak gerçekleşen, bizim için gayet normal niteliği olan bir depremdir. Dolayısıyla bizim için anormal bir durum yok. Bu depremin sadece konuşulabilecek tarafı, şehrimizi etkisi altına alan bu depremlerin son günlerde sık sık tekrar etmesi ve tekrarlanma süresini biraz daha artırmasıdır. Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem, Hatay’da meydana gelen 2 deprem, Kadirli’de meydana gelen 2 deprem, şehrimizde meydana gelen depremleri bütün bir arada değerlendirdiğimizde aslında ülkemizin ve şehrimizin bir deprem fırtınası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’de artçıların birkaç ay ile sınırlı kalacağını öngörüyorum”

Kayseri’de meydana gelen depremlerin sarsıntılarının da birkaç ay içerisinde son bulacağını dile getiren Evsen, “Ecemiş fay her ne kadar Doğu Anadolu fayı ve Kuzey Anadolu fay hattı ile doğrudan ilişkili olmasa da orada meydana gelen bir sıkışmanın göreceli olarak şehrimizi ve özellikle Ecemiş fayını da etkilediğini görüyoruz. Ecemiş fayının en büyük 6’lık bir deprem üreteceği ve 6’dan daha büyük bir deprem üretemeyeceği konusunda bir kanaatimiz söz konusudur. Son günlerde hem sosyal medyadan hem de basın yolunla Ecemiş fayı üzerinde 7.5 büyüklüğünde deprem olabileceğini söyleyenler var. Bu bilgiler doğru değildir. Şehrin hem tarihi hem de aletsel döneminde bu tür depremlerle hiçbir zaman karşılaşmadık. Biz depremleri engelleyemiyoruz. Onun için yapılacak 2 şey var. Deprem zararlarına karşı dirençli şehir, deprem zararlarına karşı depremi göğüsleyebilecek dirençli bir toplum. Eğer biz bunları gerçekleştirirsek, bunları sağlayabilirsek, yaşamız olduğumuz orta büyüklükteki depremlerden herhangi bir zarar görmeden atlatabiliriz. Bir kez daha geçmiş olsun. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşen depremlerde artçıların yaklaşık 2 yıla kadar sürebileceğini daha önceden de biz paylaşmıştık. Ancak şehrimizde artçıların birkaç ay ile sınırlı olacağını ben öngörmekteyim” şeklinde konuştu.