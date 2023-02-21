Uzmanından öneri: "Yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmek gerekiyor"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda binlerce bina yıkılırken, vatandaşların birçoğu yıkılan binaların altında kalarak hayatlarını kaybetti. Depremde binaların yıkılma nedenlerini anlatan ve önerilerde bulunan Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Sıddık Purçak, “En büyük hatalardan biri, deprem bölgesindeki yapıların yaş ortalaması çok yüksek olması ve binaların yapıldığı yerlerde zemin seçiminin iyi yapılmamasıdır. Benim en büyük önerim yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılması sonucu binlerce insan enkaz altında kalarak vefat etti. Uzmanlara göre deprem bölgesindeki yapıların yıkılmasının en büyük nedenlerinden biri binaların yapıldığı zemin seçimin doğru yapılmaması ve kullanılan malzemelerin kaliteli seçilmemesinden kaynaklanıyor. Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Sıddık Purçak ülkemizdeki depremlere karşı yapı denetim sisteminin tamamen değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul’da beklenen muhtemel bir depreme sistem olarak hazırlıklı olunmadığını belirten Purçak, 2018 Türkiye Deprem Bina Deprem Yönetmeliğine harfiyen uyulması gerektiğini belirtti.

"Yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmemiz gerekiyor"

11 ili etkileyen deprem felaketindeki hatalar üzerinde duran Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Sıddık Purçak, “En büyük hatalardan biri, deprem bölgesindeki yapıların yaş ortalaması çok yüksek olması ve binaların yapıldığı yerlerde zemin seçiminin iyi yapılmamasıdır. Ayrıca malzeme seçiminde taşıyıcı sistemleri olan kolon kirişlerin ebat seçimleri, beton sınıfı ve malzeme kalitesi doğru seçilse bile işçilik hatalarının fazla oluşu ve yapı denetim sistemindeki kontrolün başarısız olması gibi nedenler sayılabilir. Benim en büyük önerim yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"2018 deprem yönetmeliğimiz Japonya’daki yönetmeliklerden daha üstündür"

Türkiye’deki deprem yönetmeliklerinden bahseden Purçak, “Yaklaşık olarak 1947’den günümüze 8 tane deprem yönetmeliği değişmiştir. En son ki yönetmeliğimiz 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğimiz Japonya’daki yönetmeliklerden daha üstündür. Ama bunun uygulamasını çok iyi şekilde yapmamız gerekir. Bizim en büyük nedenimiz yönetmelikler değil uymamız gereken kontrol mekanizmasının düzeltilmesi gerekmektedir. İnşaat mühendislerinin imzalarını satması yanlış bir hatadır. Algı olarak da yanlış bir algıdır. Yapı denetim sisteminden kaynaklanan hatalar vardır. Yapı denetim sisteminde inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi çok üzülerek söylüyorum ki çoğu işe gitmeden diplomalarını yapı denetim firmasına vererek bazen ayda bir bazen de 3 ayda bir işe giderek sistemi kontrol ediyorlar” dedi.

Can güvenliğinin binaların sağlam olup olmadığından geçtiğini belirten Purçak, “Can güvenliğini sağlayan inşaat mühendisi proje müellifinin birebir onayı olmadan betonun dökülmemesini öneriyorum. Bu şekilde daha sağlıklı ve kontrollü olacaktır. Biz Türkiye’de penceresi güzel mi, boyası güzel mi ona bakıyoruz. Oysa can güvenliğini bunlar değil binalar sağlam şekilde kontrol edilerek bitmiş mi onu sonuçlandırmamız gerekir. İnşaatta kullanılan malzemelerde beton sınıfında büyük bir kalite geldi. Buna rağmen bazen hatalı betonların üretildiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.