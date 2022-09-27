Uzmanı İran’daki olayları değerlendirdi

Rusya, İran ve Çin’de bir sistem değişikliği öngörüldüğünü savunan KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, “Şu anda Batı, özellikle içten karıştırarak İran’ı belli bir noktada pazarlık masasına oturtmaya çalışıyor” dedi.

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Hasan Oktay, İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından çıkan olayları değerlendirdi. Oktay, "İngiliz kraliçesinin ölümünden sonra Rusya’da, İran’da ve Çin’de önümüzdeki beş yılda sistem değişikliği öngörülüyor ama İran için demokratik bir sistem arayışı şu anda en çok aranan. Çünkü ne Irak ne Suriye İran’a model olamaz ama şu anda Batı, özellikle içten karıştırarak İran’ı belli bir noktada pazarlık masasına oturtmaya çalışıyor” diye konuştu.

“İran iç karışıklıkları önleyemezse Azerbaycan’a düşman olur”

Oktay, İran’ın iç karışıklıkları önleyememe durumunda bir dış düşmana ihtiyaç duyacağını iddia ederek, “Çünkü iç kargaşaları bastırmanın yolu bir dış kuvvet, dış güç bulmak, dış düşman bulmakta geçer. Böyle olunca da İran’a karşı en akla gelen düşman Azerbaycan gözükecek. Çünkü Azerbaycan-Türkiye-İsrail arasındaki gelişmeler İran rejimini rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bölgede bir Kürt devletinin oluşması mümkün değil”

Hasan Oktay, İran’ın muhtemel bir parçalanma durumunda Kürtlerin muhtemel bir devlet kurma girişiminin olanaksız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İran parçalandığında buradan değişik yapıların çıkması muhtemel ama Irak’ta bir Kürt devleti çıkmadı. Oysa Amerika’yı bölgeye Kürtler davet etmişti. Özellikle son zamanlarda PYD’ye ve PKK’ya Amerika üst düzey yardımlarda bulunmuş olmasına rağmen bölgede bir Kürt oluşumunun önü gözükmüyor.”

Irak Kürtleri ile İran Kürtlerinin yapılarının çok farklı olduğunu anlatan Oktay, “Irak’ta biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Irak Şiileriyle İran Şiileri arasında ciddi bir hakimiyet kavgası da oluştu. Bu zeminde bölgede bir Kürt devletinin oluşması mümkün değil. Öncelikle buna İran Fars rejimi müsaade etmez, ikincisi de Türkiye’nin de böyle bir oluşuma müsaade etmesi mümkün değil” dedi.