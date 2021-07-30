Uzmandan "yazın kışlık lastik kullanmayın" uyarısı

DÜZCE (İHA) – Araç bakım ustaları, "yazın kış lastikleri ile araç sürmeyin" uyarısında bulundu.

Yazın kış lastiklerinin kullanılmaması gerektiğini belirten araç bakım ustası Ümit Sel, "Eğer kışı, yaz lastiğiyle geçirdiyse kontrol edilmesi gerekiyor. Kışın lastiğe yara, kesik gibi şeyler olduysa mutlaka lastiklerine baktırması gerekiyor. Lastik havalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Periyodik bakımları geldiyse aynı zamanda yapılması ve yenilenmesi gerekiyor. Yola çıkmadan önce araç sürücüleri mutlaka filtrelerini yağlarının seviyelerine baktırmaları lazım. Cam sularını yazlık cam suları ile değiştirmeleri, sileceklerin kontrol edilmesi lazım. Zorlu kış şartlarından geçti ise araçların ön takım kontrolleri yapılması lazım. Rot ayarı, balans ayarı, lastik havalarının kontrolü, lastik diş derinlikleri ölçülmesi gerekmekte. Bizim tavsiyemiz 3 milimin altında sürücüler yola kesinlikle çıkmaması gerekiyor. Çünkü yol tutuşu açısından risk teşkil ediyor. Ayrıca sürücüler yola çıkmadan önce çeki halatı, krikosu, yedek lastiği, yangın söndürücüsünü mutlaka bulundurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.