Uzman psikolog Geçgel: “Boşanan çiftlerin çocukları da ileride durumu seçenek olarak değerlendiriyor”

Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesi’nde görevli uzman psikolog Olcay Geçgel, “Boşanan anne ve babaların çocukları kendini güvende hissetmemeye başlıyor, kendini suçlu hissediyor” dedi.

Boşanan anne ve babaların çocukları özelikle de ayrılık sonrası bütün davranışları beklenmedik bir süreçle karşılaşılabildiğini belirten Uzman Psikolog Olcay Geçgel, çocuğun beklemediği, kendini güvende hissetmediği bir anla sona erebildiği değerlendirmesinde bulundu. Çocuğun bu süreçte kendini güvende hissetmemeye başladığına değinen Geçgel, “Kendini suçlu hissediyor. Çocuk için çok travmatik bir süreç olmaya başlıyor. Çocuklar eğer okul öncesindeyse bu dönemde soyut düşünceleri yeteri kadar oluşmadığı için nu daha travmatik tablolar halinde görülebiliyor. Özelikle çocuk ciddi bir şekilde kendini suçlu hissetmeye başlıyor. Çocuk, ayrılığın kendisinden kaynaklı olduğunu, kendisinin yapmış olduğu bir davranıştan kaynaklı olduğunu düşünmeye başlıyor” dedi.

“Son dönemlerde boşanmalarda ciddi artış gözlemliyoruz”

Çocuğun anne ve babasının davranışlarının sorumlusunu kendisinde bulduğunu aktaran Geçgel, “Çocuğun yaşına göre uygun cümlelerle ayrılık fikrinin neden olduğunu, kendisinin suçlu olmadığını, özellikle bu suçlamalarla birlikte çocuk ve ebeveyn arasında bir problem olmadığını, anne ve babasının tekrar anne babası olmasına devam edeceğini, sadece evlerinin ayrı olabileceğini, görüşme sıklıklarında bir farklılık olacağını açık bir şekilde belirtilmeli. Boşanan anne babalarını çocuklarında özellikle bu süreç travmatik bir şekilde aktarılmışsa geçmişte çocuk, bunu öğrenmeye başlıyor. Kendi ilişkilerinde, yetişkinliğinde bir seçenek olarak daha sık karşılaşabiliyor. Özellikle bir çözüm noktası şeklinde bundan yararlanmaya çalışabiliyor. Son dönmelerde özelikle boşanmalarda tabi ki çok büyük bir artış gözlemliyoruz. Bunun en büyük sebebi iletişimde kurulan problemler. Kişiler bir birlerini dinlemiyorlar. Bir birleriyle ilgili iletişimi yeteri kadar tamamlamıyorlar. Duygularını ifade etmekte güçlük çekiyorlar” şeklinde konuştu.