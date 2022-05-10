Uzlaştırmacılık yenilemeleri eğitimleri başladı, son tarih 30 Eylül

Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, davalı taraflara mahkemelere gitmeden alternatif bir çözüm üreten ve uyuşmazlıkları uzlaştırmacılık yolu ile çözümleyen “Uzlaştırmacı” mesleği giderek yaygınlaşıyor. Adalet Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlar ve eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle alınabilen ve iki yılda bir yenilenmesi gereken “Uzlaştırmacılık” sertifikası için son tarih ise 30 Eylül 2022.

"Adalet Bakanlığı yetkilendiriyor”

Adalet sisteminin üzerindeki yükü önemli ölçüde hafifletmeyi hedefleyen “uzlaştırmacılık” mesleği için gereken sertifikaların yenilemesi başladı. Uzlaştırmacı olmak için Hukuk Fakültesi veya ilgili fakültelerden mezun olmak gerekirken, avukatların da mutlaka bir baroya kayıtlı olmaları gerekiyor. Uzlaştırmacılık yenileme eğitimlerini sadece Adalet Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlar ve eğitmenler verebildiğinin altını çizen Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, “Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen alanında uzman eğitmenler ile yenileme eğitimleri Haziran’dan itibaren BÜSEM bünyesinde Taksim Yerleşkesi’nde başlıyor” diye konuştu.

“Yenileme eğitimlerine katılmak zorunlu”

Yenileme eğitimlerinin kaçırmamak gerektiğini belirten Doç. Dr. Tuncer, “Zira eğitim için Adalet Bakanlığı sınırlı kontenjanlar belirledi ve uzlaştırmacıların takvim planlamalarını buna göre yapmaları büyük önem arz ediyor. Uzlaştırmacıların iki yılda bir verilen bu yenileme eğitimlerine katılmaları zorunludur. Aksi takdirde uzlaştırmacılık görevlerine devam edemezler. Bu eğitimler ile uzlaştırmacıların teorik bilgilerini ve son mevzuat değişikliklerini güncellemesi ve geliştirmesi hedefleniyor” dedi.