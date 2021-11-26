Uzlaştırmacı sayısı 32 bini aştı

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılan uzlaştırmacı sınavında başarılı olanların sisteme eklenmesiyle uzlaştırmacı sayısı 32 bin bin 569’a yükseldi.

Ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesinde görevlendirilmek üzere 30 Mayıs’ta yapılan sınavda 36 bin 500 aday ter dökmüştü. Sonuçlar ağustos ayında açıklanırken, başarılı olanlara sisteme kaydolma hakkı tanındı. İşlemlerini tamamlayarak sisteme kaydolan uzlaştırmacı sayısı 5 bin 165 oldu. Yeni uzlaştırmacıların sisteme dahil olmasıyla ülke genelinde hizmet veren uzlaştırmacı sayısı 32 bin 569’a yükseldi.

Anlaşmazlıklar dostane bir şekilde çözüm buluyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin temel vizyonu olan "güven veren ve erişilebilir adalet sistemi"nin önemli parçalarından olan uzlaştırma, ülke genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor. Uzlaştırmacı tarafından yürütülen, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam eden uzlaşma uygulaması, mağdur tarafın suç nedeniyle doğan maddi ve manevi zararının kısa sürede tazmin edilmesine imkan tanıyor. Uzlaştırma uygulaması şüpheliye hatasını telafi etme olanağı sağlarken, müşteki tarafından sunulan edimi kabul eden şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek, anlaşmazlık mahkeme sürecine gitmeden dostane bir şekilde çözüme kavuşuyor.

2017’den bu yana 1 milyon 90 bin 317 dosyada uzlaşma sağlandı

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 90 bin 317’e ulaştı. Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.