Uzaktan eğitim veren Aziz öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ’TA ÖĞRETMEN AZİZ SERİN (50),ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİM VERDİKTEN SONRA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.
Kahramanmaraş’ta bir öğretmen öğrencilerine uzaktan eğitim verdikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesindeki 12 Şubat Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Aziz Serin (50), Küçüknacar Mahallesi’nde kendisine tanımlanan canlı dersi anlatmak için bulunduğu yerde telefon çekmediğinden dolayı öğrencileri ile buluşmak için telefonun çekim alanındaki tepeye çıkmak istedi. Edebiyat öğretmeni Serin, çıktığı tepede öğrencilerle canlı bağlantısını yaptıktan sonra geri eve dönmedi. Bir süre haber alınamayan öğretmenin çıktığı tepede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Onikişubat ilçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, “Aziz Serin, 12 Şubat Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmenimiz. Kendisine tanımlanan canlı dersi anlatmak için köyünde bulunduğu yerde telefon çekmediğinden dolayı öğrencileri ile buluşmak için telefonun çekim alanındaki tepeye çıkarak ders anlattıktan sonra kalp krizi sonucu vefat etmiştir” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise, "Öğretmenimiz bizim için eğitim şehidimiz oldu. Kendisi özverili ve çalışkan bir öğretmendi ve her zaman öğrencilerini, memleketini ve ülkesini düşünen bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin" dedi.
Öğretmen Aziz Serin’in cenazesi toprağa verildi.
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