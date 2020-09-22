Uzaktan eğitim için öğrencilere internet paketli tablet dağıtıldı

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, uzaktan eğitim kapsamında yeterli altyapıya sahip olmayan bazı öğrencilere internet paketli tablet dağıttı.

Korona virüs salgını sürecinde uzaktan eğitim imkanı bulunmayan bazı öğrenciler, öğretmenleri tarafından verilen interaktif eğitimlerden yararlanamamıştı. Bahşılı Belediyesi evinde internet ve tablet bulunmayan öğrencilerin uzaktan eğitim imkanından geri kalmamaları ve eğitimde fırsat eşitliği için önemli bir projeye imza attı. İlçede, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından internet ve tableti olmayan tespit edilen öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde başlayan eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitime erişim sağlanması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ile birlikte aileleri evlerinde ziyaret ederek içerisinde internet özelliği bulunan tablet hediye etti.

"Tabletlerde SIM kart özelliği çok önemli"

İlçe Kaymakamlığı tarafından tespit edilen öğrencilere tablet vereceklerini belirten Başkan Tekin, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu eğitime destek amaçlı olarak tabletlerimizi temin ettik. Temin ettiğimiz tabletlerde SIM kart özelliği çok önemli. Niye SIM kart özelliği çok önemli? Bu SIM kart eğer yok ise öğrenci, evinde internet yok ise bağlantı kuramıyor. Herkesin evinde internet yok maalesef. Fakat akşam saatleri ders çalışmak için çocuklar bağlanamıyor. Biz de çok önemli bir özellik; SIM kart özelliği olan tabletlerden temin ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile dağıtımına yaptık” dedi.