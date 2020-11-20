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Uyuşturucuyu maske içerisinde sakladı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcunun korona virüs için taktığı yüz maskesi içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Genel 20.11.2020, 14:59
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Uyuşturucuyu maske içerisinde sakladı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcunun korona virüs için taktığı yüz maskesi içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep’ten Adıyaman’a gelen bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda M.G., isimli bir şahsın korona nedeniyle taktığı yüz maskesi içerisinde 3,35 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilirken uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince birkaç gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 71.07 gram esrar, 20 gram eroin, 13,47 metamfetamin, 4,35 gram bonzai, 8 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeğinin ele geçirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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