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Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı “Narkotır”, İhlas Marmara Evlerinde

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün “Narkotır” isimli uyuşturucunun zararları ve etkilerinin anlatıldığı özel aracı Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. kısımda ziyarete açıldı. Tır, bugün ve yarın 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Genel 15.01.2022, 09:43
Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı “Narkotır”, İhlas Marmara Evlerinde

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün “Narkotır” isimli uyuşturucunun zararları ve etkilerinin anlatıldığı özel aracı Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. kısımda ziyarete açıldı. Tır, bugün ve yarın 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. kısımda bulunan ‘Narkotır’ içerisinde 12 ekranda 30 interaktif uygulama ile uyuşturucu maddelerin vermiş olduğu fiziksel, psikolojik ve sosyolojik zararlarını gençlere ve vatandaşlara anlatılıyor. İçerideki ekranlarda bağımlıların yıllar içinde yasaklı madde kullanımına bağlı olarak yüz ve vücutlarındaki dönüşümleri görsel olarak izletiliyor. Başka bir bölümde ise kalbin yasaklı madde kullanımı sonrası nasıl çalıştığı animasyon olarak gösteriliyor. Vatandaşların çevresindeki şüpheli mekanların nasıl fark edilebileceği ve şüpheli durumla karşılaştıkları zaman “Uyuma” isimli aplikason üzerinden polise bildirimde bulunabildikleri anlatıldı. Yasaklı maddelerin vücutta ve her bireyde ruhsal ve fiziksel olarak farklı etkilerinin olduğunu anlatan animasyon ziyaretçilere izletiliyor.

“Her vatandaşımızın ziyaret etmesini istiyorum”

İhlas Marmara Evleri 1.Kısım Site Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Küçükdoğan, “Emniyet Genel Müdürlüğü’ne böyle bir hizmeti sundukları için çok teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. 20 bin nüfuslu sitemize bu tırı gönderdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler çocuklarımıza musallat oluyorlar Çocuklar ellerinde olmadan bu bataklığa düşünce bundan kurtulmaları çok zor oluyor. Bu narkotik tırlar içlerinde bulunan personelimiz çok bilgililer, bütün ayrıntıları ile bize anlattılar. Bu tırı her vatandaşımızın ziyaret etmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narkotik maddeleri ve zararlarını anlatan “Narkotır” bu güne kadar İstanbul’un bütün ilçelerini gezdi. Türkiye’nin ise bugüne kadar 42 ilini gezdi. Narkotır İstanbul ve Türkiye’yi gezmeye devam edecek. Kurulduğu her bölgede yaklaşık 3 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık tutuluyor.

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