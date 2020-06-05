Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Uyuşturucu yuvası olan metruk bina, uyuşturucu ile mücadele merkezine çevrildi

DİYARBAKIR AK SEVDALILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ, KAYAPINAR İLÇESİ PEYAS MAHALLESİ GAZİLER BULVARINDA MADDE BAĞIMLILARININ YUVASI OLAN METRUK BİNAYI RESTORE EDİP, DERNEK ÜYELERİYLE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE MERKEZİNE ÇEVİRDİ.

Uyuşturucu yuvası olan metruk bina, uyuşturucu ile mücadele merkezine çevrildi

DİYARBAKIR AK SEVDALILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ, KAYAPINAR İLÇESİ PEYAS MAHALLESİ GAZİLER BULVARINDA MADDE BAĞIMLILARININ YUVASI OLAN METRUK BİNAYI RESTORE EDİP, DERNEK ÜYELERİYLE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE MERKEZİNE ÇEVİRDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 10:14
4 Okunma
Uyuşturucu yuvası olan metruk bina, uyuşturucu ile mücadele merkezine çevrildi

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Gaziler Bulvarı’nda madde bağımlılarının yuvası olan metruk binayı restore edip, uyuşturucu ile mücadele merkezine çevirdi.

Diyarbakır’da 2010 yılında kurulan Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, 2016 yılında mağdur insanlara gönüllü olarak yardımcı olarak faaliyetlerine başladı. Dernek, önemli bir çalışmaya imza atarak Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Gaziler Bulvarı’nda bulunan ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binayı restore edip, uyuşturucuyla mücadele merkezi haline getirdi.

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, 2010 yılında derneği kurdukların, 2016 yılında resmi olarak işlemlere geçtiğini söyledi. Ellerinden geldikçe vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Kavmaz, "Bir hızır ekibimiz var, bir hastane ekibimiz var. Hastane ekibimiz mağdur ve ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşlarımızın refakatçi olarak hastanedeki tüm işlemlerinin takipçisi olarak işlemlerini sağlıyor. Hızır ekibimiz ise dışarıda maddi durumu olmayan ailelere yardımda bulunuyor. Bir odamız sağlık birimi, diğer odamız uyuşturucuyla mücadele odası olarak faaliyet yürütüyor. Elimizden geldikçe gençlerimize spor aktiviteleri uygulayıp onlarla empati kurmaya çalışıyoruz. Kurarken de uyuşturucunun ne kadar zararlı olduğunu gençlerimize izah ediyoruz. Biz hiçbir gencimizin toplumdan dışlanmasını istemeyiz. Tam tersine onları topluma kazandırmak istiyoruz. Mevcut ekibimiz genç ve dinamik arkadaşlarımızla birlikte bize destek sağlama amaçlı, her hangi bir ücret almıyorlar" dedi.

"Mağdur insanların gönlüne dokunacağız"

Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü, derneğe kadınlarla ilgili çalışmalara katılmak için geldiğini söyledi. Ergünlü, "Yardıma ihtiyaç çok fazla insan gördüğüm için buraya geldim. Benim bir ablam engelli, onun için neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Burası halka açık bir yer. Herkesi çalışmalarımıza katılmaya davet ediyoruz. Mağdur insanların gönlüne dokunacağız, dokunulmadık gönül bırakmayacağız" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırında önemli açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırında önemli açıklama
Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti
Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti
İBB, Esenler Belediyesi’nin korona virüs afişlerini söktü
İBB, Esenler Belediyesi’nin korona virüs afişlerini söktü
"İzmirlilerin büyük bölümü hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor"
"İzmirlilerin büyük bölümü hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor"
53 havalimanı Kovid-19'a karşı sertifikalandırıldı
53 havalimanı Kovid-19'a karşı sertifikalandırıldı
İtalyanlardan Türk sağlık çalışanlarına teşekkür yemeği
İtalyanlardan Türk sağlık çalışanlarına teşekkür yemeği
Uçak merdiveninden cuma hutbesi
Uçak merdiveninden cuma hutbesi
Karantinaya alınan köyde vaka sayısı arttı
Karantinaya alınan köyde vaka sayısı arttı
Ayaklarından yaralanan katır ve eşek, ’emekli hayvanlar çiftliğine’ gönderildi
Ayaklarından yaralanan katır ve eşek, ’emekli hayvanlar çiftliğine’ gönderildi
Kadıköy’de Atıksız Yaşam Hareketi, “Atıksız Dükkan” ile başladı
Kadıköy’de Atıksız Yaşam Hareketi, “Atıksız Dükkan” ile başladı
Gercüş’te bir köy ikinci defa karantinaya alındı
Gercüş’te bir köy ikinci defa karantinaya alındı
Yozgat Belediyesi, gençler ve çocuklar için etkinlik düzenledi
Yozgat Belediyesi, gençler ve çocuklar için etkinlik düzenledi
Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı
Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı
Ulucami’de ilk cuma namazı coşkusu
Ulucami’de ilk cuma namazı coşkusu
İran’da Covid-19 ölümleri dalgalı seyrediyor
İran’da Covid-19 ölümleri dalgalı seyrediyor
Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu
Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu
Elazığ’da cuma namazı heyecanı
Elazığ’da cuma namazı heyecanı
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’da
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’da
Motora sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Motora sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Dünya Çevre Günü’nde anlamlı buluşma
Dünya Çevre Günü’nde anlamlı buluşma

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim