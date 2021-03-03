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Uyuşturucu etkisi altındaki kurye görüntülendi

İzmir’de bir motorlu kuryenin uyuşturucu etkisi altında olduğu iddiasıyla görüntüsü çekildi. Görüntüde kuryenin ayakta durmakta güçlük çektiği ve baygın vaziyette olduğu görülürken, İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, “Kuryelerde uyuşturucu kullanımı artmış durumda. Nasıl bir şoför için psikoteknik belgesi taşınıyorsa, kuryelerin de uyuşturucu konusunda teste girmelerini istiyoruz” dedi.

Genel 03.03.2021, 10:07
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Uyuşturucu etkisi altındaki kurye görüntülendi

İzmir’de bir motorlu kuryenin uyuşturucu etkisi altında olduğu iddiasıyla görüntüsü çekildi. Görüntüde kuryenin ayakta durmakta güçlük çektiği ve baygın vaziyette olduğu görülürken, İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, “Kuryelerde uyuşturucu kullanımı artmış durumda. Nasıl bir şoför için psikoteknik belgesi taşınıyorsa, kuryelerin de uyuşturucu konusunda teste girmelerini istiyoruz” dedi.

İzmir’de bir motorlu kuryeye ait olduğu iddia edilen görüntüler dikkat çekti. Asansörde çekilen videoda, kurye olduğu öne sürülen şahsın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözlerinin baygın olduğu görülüyor. Videoyu çeken bir başka kuryenin ’Sen ne içtin?’ sorusuna cevap vermeyen şahıs, daha sonra asansörden iniyor. Elinde paket olmayan şahsın mesai bitiminde evine gittiği tahmin ediliyor. Kuryelerde uyuşturucu kullanımının arttığını söyleyen İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, “Biz İzmir Motorlu Kuryeler Derneği olarak kuryelerin sağduyulu olmalarını istiyoruz. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Gerekirse kuryelerin ayda bir ya da iki defa olmak üzere uyuşturucu kullanımı var mı yok mu diye teste girmelerini talep ediyoruz. Nasıl bir şoför için psikoteknik belgesi taşınıyorsa, kuryelerin de uyuşturucu konusunda teste girmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Uyuşturucu içip müşteriye gidenler var”

Söz konusu videonun, kuryelerin bulunduğu WhatsApp grubuna geldiğini ve görüntüdeki şahsı tanıdıklarını kaydeden Saklavcı, “Bir kurye, uyuşturucu içmiş vaziyetteyken arkadaşımız tarafından görüntüye alındı. Görüntüyü çeken arkadaşımız, kuryeye ‘Sen ne içtin?’ gibi sorular soruyor. Kurye cevap vermiyor çünkü o an farklı bir düşüncede. Daha sonra arkadaşımız kuryeye, ‘Senin katına geldik’ diye yardımcı oluyor. O sırada kendi evine mi gidiyor, müşteriye mi gidiyor bilmiyoruz ama elinde paket olmadığını görüyoruz. Motor üzerinde uyuşturucu içip müşteriye gidenler var. Bize bu yönde bilgiler geliyor” sözlerine yer verdi.

“Gözlerindeki kızarıklık ve baygınlık kendini ele veriyor

Bu durumun tehlikeli olabileceğine dikkat çeken Saklavcı, şunları söyledi:

“Uyuşturucu kullananların gözleri kızarıyor. Kendilerinde olmuyorlar, baygın bakıyorlar. Bu tip insanlar türemeye başladı ve baktığınızda anlaşılmayacak gibi değil. Biz bu tip olayların önüne geçilmesini istiyoruz. Biz bu insanlarla aynı mesleği icra etmek istemiyoruz. Bu kuryeler yalnız bir kadının evine de gidebilir. Karşısındaki insana zarar verebilirler. Bu videoyu utanarak izledik. O şahsın yorgun olduğu için o halde olması mümkün değil. Biz yeri geliyor 16 saat çalışıyoruz, 3-4 saat uyku uyuyoruz ama öyle bir durumda olmuyoruz. Şahsın gözlerindeki kızarıklık ve baygınlık kendini ele veriyor. Bu kişi ile daha önce de bazı iddialar duyduk. Müşterilerden aldığı paraları toplayıp uyuşturucu aldığı, uyuşturucu içtikten sonra firmayı arayıp ‘Ben iyi değilim, motorunuzu alın’ ya da ‘Motoru nereye bıraktığımı hatırlamıyorum’ dediği söyleniyor. Bu şahsı biliyoruz. Şahitlerimiz de var. Kendisinin devamlı içtiğini biliyoruz.”

Uyuşturucu taşıma iddiası da var

Kuryelerle ilgili başka bir iddia daha ortaya atan Saklavcı, “Geçenlerde bir iş adamı ile toplantımız vardı. Onun iddiasına göre; kendi firmasında çalışan bir kurye, arkadaşının oğluna sipariş götürmüş. Arkadaşının oğlu bir uyuşturucu bağımlısıymış ve tedavi görüyormuş. Kuryeden de uyuşturucu istemiş. Kurye uyuşturucuyu şahsa götürmüş. Olay daha sonra ortaya çıkmış ve kurye işten atılmış. Yani uyuşturucu içmenin yanında bir de hatır gönül olarak müşterilere uyuşturucu taşıma durumu da söz konusu olabilir.”
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