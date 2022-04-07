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Uykusuz'un zamlarla ilgili kapağı sosyal medyayı salladı!
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında vatandaşın da gündemi olan zamlara gönderme yaptı. Kapak fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu! Zamlar da mizah'tan nasibini aldı.
Genel 07.04.2022, 14:16 07.04.2022, 14:29
Zam haberleri her geçen gün gündeme gelirken haftalık mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında konuyu ele aldı.
NE OLMUŞTU?
2021 yılının başında 14-15 liraya satılan 19 litrelik damacana su, 20-21 seviyesine çıkmıştı. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu zamlarla ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Döviz kurundaki yükseliş ile, enerji, işçilik, nakliyedeki artışlar etkili oldu'' demişti.
Uykusuz da damacana zamlarını taşıdığı kapağındaki karikatüre "Her şeye zam geliyor. Damacana su fiyatları katlandı" notunu düştü.
Uykusuz'un Zamlar ile mücadelesi bir damaacana ile bu şekilde çizildi: