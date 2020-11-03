Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
İZMİR’DE DEPREMDE ÇOCUĞUNU KORUMAYA ÇALIŞAN ANNENİN GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
İzmir’de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir’de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Anne evladını böyle korudu
Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.
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