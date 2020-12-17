banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı

Uyku konforunda ürün çeşitliliği doğallaştı

Vivense, sosyal kısıtlamaların arttığı pandemi sürecinde evlerini küçük dokunuşlarla değiştirmek isteyenler için ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Luna Koleksiyonu’na yeni ürünler ekleyerek yatak odası ve uyku kalitesi konusunda seçenekleri çoğaltan Vivense, doğallıktan yana olup organik ürünler tercih edenlerden uykusunun konforuna düşkün olanlara, geniş bir ürün gamı sunuyor.

Genel 17.12.2020, 12:01
3
Uyku konforunda ürün çeşitliliği doğallaştı

Vivense, sosyal kısıtlamaların arttığı pandemi sürecinde evlerini küçük dokunuşlarla değiştirmek isteyenler için ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Luna Koleksiyonu’na yeni ürünler ekleyerek yatak odası ve uyku kalitesi konusunda seçenekleri çoğaltan Vivense, doğallıktan yana olup organik ürünler tercih edenlerden uykusunun konforuna düşkün olanlara, geniş bir ürün gamı sunuyor.

Keyifli ve konforlu yaşam alanları için özgün ürünleri bir araya getiren Vivense; koleksiyonuna eklediği yeni ürünlerle kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden şık baza setleri, karyola modelleri, yaylı-yaysız yatak seçenekleri, yastık, yorgan ve alez çeşitleriyle Luna Koleksiyonu artık daha fazla alternatif sunuyor.

Organik, anti-alerjik ve anti-bakteriyel seçenekleri bulunuyor

Luna Visco, Luna Capsule, Luna Hybrid ve Luna Organic olmak üzere dört seçeneğin yer aldığı yatak grubunda visco, yaylı, yaysız ve organik olmak üzere aradığınız tüm yatakları bulabileceksiniz. Luna Visco; 22 cm yatak yüksekliği, visco süngeri, anti-alerjik ve anti-bakteriyel özelliği ile rahat bir uyku için tasarlandı. Luna Capsule; 21 cm yüksekliği, visco süngeri ve yıkanabilir dış kılıfı ile konforlu bir kullanım sağlıyor. Türkiye’de bir ilk olan visco bambu katmandan oluşan Luna Hybrid ise sizlerle buluşuyor. Paket yay sistemine sahip Luna Hybrid kusursuz bir uyku deneyimi sağlıyor. Luna Organic ise doğallıktan yana olanlara hitap ediyor. %100 doğal pamuk katmanı, doğal lateks süngeri, kuştüyü sünger katmanı ve 28 cm yüksekliğiyle bulutlarda uyuyormuş hissinde bir konfor sunuyor.

Ketenden bambuya ürün gamı geniş

Luna Koleksiyonu’nda pamuk, bambu, keten, bebek, visco yastık ve yorgan seçeneklerini çift kişilik ve tek kişilik seçeneği ile bulmak mümkün. Pamuklu Ranforce, %100 pamuklu kumaşı sayesinde nem çekme özelliğine sahip. Bambu; nemi çekme özelliği ve hava geçirgenliğiyle kaliteli bir uyku deneyimine yardımcı oluyor. Doğanın özünü, güneş ışığını ve yağmur damlalarını bünyesinde barındıran keten ise; sağlıklı bir uyku vadediyor. Bu doğal özellikleriyle cildi koruyor. Pamuk, bambu ve keten ürün grubunda yastık, tek kişilik ve çift kişilik yorgan seçeneklerini de bulmak mümkün. Boyun bölgesinde problem yaşayan kişiler için tasarlanan visco yastık ve bebekler için küçük boyutlarda %100 pamuk olarak tasarlanan baby cotton yastık da yine aynı grupta yer alıyor. 3 farklı alez; tek kişilik ve çift kişilik yatakları korumak için vivense.com’da sizleri bekliyor.

Başlıklar istenilen renkte seçilebiliyor

4 farklı başlığa sahip bazaların yanı sıra; her yatak odasına uygun karyolalar da Luna Koleksiyonu’nda yerini aldı. Değiştirilebilir kumaş seçeneği ile tüm başlıklar, istenilen renk ve desende hazırlanabiliyor. Geniş depolama alanlarına sahip bazalar, evdeki birçok fazlalığı ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11