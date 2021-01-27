Uyarılar sonuç verdi, Antalya’da fırtına afete dönmedi

Antalya’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yapılan uyarılar sonuç verdi. Kuvvetli fırtınanın ve yağmurun afete dönmediği kentte yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına belediye ekipleri ve polis yetişirken, 250’ye yakın vatandaş mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Bazı ilçelerdeki seralar da sağanak ve fırtınadan zarar gördü.

Antalya’da dün akşam başlayan sağanak yağış ve fırtına, bugün sabah saatlerinde etkisini arttırarak sürdürdü. Saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşsan şiddetli rüzgar, ağaçlara ve bazı iş yerlerine küçük çapta zarar verdi. Devrilen ağaçlar bazı araçlarda da hasara yol açtı. Sabah başlayıp saat 15.00’e kadar yer yer devam eden yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağışın ilk saatlerinde bazı araçlar suda mahsur kalırken, kentin ana arterlerinde araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, sorun yaşanan bölgelerden gelen ihbarlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde aşırı yağıştan dolayı bir cadde adeta göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, bazıları ise ilerlemekte zorlandı. Mahsur kalan araç sürücüleri, polis ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Su dolu caddelerde güçlükle ilerleyen araçların yarısı suya batarken, oluşturdukları dalgalar sahil görüntüsünü andırdı.

Kemer ilçesinde sabaha karşı başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte farları açık olarak ilerledi. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle yüksekliği 4-5 metreye varan dalgalar sahili döverken, ilçe merkezindeki dere yataklarında sular yükseldi. Yamaçlardan düşen taşlar yüzünden 102. Sokak’ın bir bölümü aralıklarla trafiğe kapatılırken, sabah sürücüler trafikte farları açık olarak ilerledi.

Konyaaltı Sahili’nde oluşan dev dalgalar sahilden yaklaşık 7 metre yükseklikte olan yola kadar çıktı. Dev dalgalara rağmen denize karşı fotoğraf çektiren vatandaşlar şaşkınlık oluşturdu. Konyaaltı Gürsü Mahallesi’nde ise çok sayıda araç oluşan su birikintileri içinde mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar ve içerisindeki vatandaşlar itfaiye ve çekici yardımı ile kurtarıldı.

Devrilen ağaç otomobili pert etti

Güzelyurt Mahallesi’nde bir rant a car firmasının otoparkında ağaç şiddetli fırtına sebebiyle kökünden sökülerek otoparkta bulunan yeni aracın üzerine düştü. Ağacın ağırlığı altında ezilen otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. İşletme sahipleri, fırtına sebebiyle otoparktaki diğer araçları güvenli bölgeye aldıklarını, bu sırada bir otomobilin aniden devrilen ağacın altında kaldığını söylediler.

Kentte hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, Muratpaşa Belediyesi ekipleri de devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin gece yarısı başlayan mesaisi de devam ediyor. Ekipler son olarak kentin ana ulaşım akslarının bağlantı noktası Mevlana Kavşağı’nda devrilen ağaçları kaldırdı. Ağaç, motorlu testerelerle kesilip kepçe yardımıyla kamyona yüklendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentte etkisi devam eden fırtına ve sağanak nedeniyle ilgili tüm birimlerin alarm durumuna geçirildiğini belirtti. Uysal, Park Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri müdürlüklerinde ilçe genelinde yaşanan olumsuzluklara müdahale ederken, anında müdahale için de müdürlüklerde hazır ekiplerin bekletildiğini söyledi.

Serik ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına özellikle çilek seralarının örtülerine zarar verdi, bazı seralara su girdi.

Üreticiler küreklerle seradaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Abdurrahmanlar Mahallesi’nde örtü altı serada çilek üretimi yapan Hüseyin Tüfek, “3-4 gündür süren bu yağış ve kuvvetli fırtına sebebiyle seralarımız parçalandı" dedi.

Aksu’da dere taştı

Antalya’nın Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti içindeki Ağalar Çayı’nın sağanak sebebiyle taşması sonucu ekili arazilerin bir kısmı sular altında kaldı. İhsaniye Mahallesi’nde gece etkili olan kuvvetli yağış sonrası Perge Antik Kenti içinden geçen Ağalar Çayı taştı. İhsaniye Ovası’ndaki yaklaşık 3 bin dekar ekili alan ve sera su altında kalırken, fırtınadan dolayı yol üzerindeki bazı telefon direkleri de devrildi. 20 dönümlük bir çilek serası da sulardan zarar gördü. Üreticiler yağış ve fırtınadan dolayı seralarına ulaşamazken, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Akseki-Seydişehir karayolunda kar ve tipi etkili oluyor

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 04.00’de başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerden zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.

Belediye ekipleri 250’ye yakın vatandaşı kurtardı

Bazı bölgelerde evleri su basan ve yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Ekipler, 42 istasyon ile ilçeler dahil olmak üzere 250 personelle müdahalede bulundular. Ekipler, su basan evlerde ve yolda mahsur kalan sürücüler olmak üzere toplamda 50’ye yakın vatandaşı kurtardı.

Kumluca ilçesinde de dün gece saat 24.00’den beri etkili olan fırtına nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri yırtıldı.

Türkiye’nin örtüaltı üretim merkezlerinden Kumluca’da dün gece başlayan şiddetli rüzgar, özellikle plastik örtülü seralarda hasara yol açtı ancak korkulan olmadı. Yağmurla birlikte gelen şiddetli rüzgar, iliçe merkezinde de ciddi bir hasara sebep olmadı. Plastik sera örtüsü yırtılan çiftçi Alaaddin Çetiner (58), “Evin içinde oturuyorduk. Çok kuvvetli rüzgâr esti. Dışarı çıktım. Bir baktım benim seranın plastiğini yırtmış. Yapacak bir şey yok. Tamir edeceğiz. Üstünün plastiği yırtılınca domateslerime yağmur zarar verdi” dedi.

Yağışlar gece saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentteki yağışların tahminler doğrultusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli şekilde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Bugün sabah 09.00 itibarıyla son 24 saatte Aksu Boztepe’de 171,6, Serik Gebiz’de 163,7 ve Döşemealtı Nebiler’de 159,2 kilogram ölçülmüştür. Halen güney ve doğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esen rüzgarın etkisini bu gece saatlerine kadar devam ettireceği, ileriki saatlerde önce güneybatıya, sonraları kuzey yönlere dönerek etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Son 24 saatte en yüksek rüzgar hızı Antalya Konyaaltı Liman’da 132,8 km/saat olarak kayıt edilmiştir. Yağışlar gece saatlerine kadar etkili olarak devam edecek ve ileriki saatlerde iç kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre son 24 saatte metrekareye Aksu’da 171,6, Döşemealtı’nda 159,2, Serik’te 163.7, Kumluca’da 114,1, Demre’de 111,9, Elmalı’da 106, Manavgat’ta 92 kilogram yağış düştü.