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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastaneden alındı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastane morgundan alındı.

Genel 02.09.2021, 08:58
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastaneden alındı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastane morgundan alındı.

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2 gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. Şensoy’un cenazesi bugün Derya Baykal’ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı.

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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