Usta sanatçı Cüneyt Arkın'a son veda!

85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cüneyt Arkın'ın ailesi ve yakınları tarafından sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınmıştı. Arkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

Arkın'ın tabutu sahneye konuldu. Düzenlenen törenle birlikte usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar ile yakınları katıldı. Törende Arkın'ın oynadığı sinemaların kesitlerin yer aldığı bir film gösterildi.