banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 17.11.2021, 17:43
Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’daki evinde vefat eden Türk edebiyatına kattığı sayısız eserle adından söz ettiren şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, usta şairin yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”Söyleyeceğimiz her şeyin özeti; kendi ifadesiyle dünya zindanından kurtuldu. Sevgilisine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Aslında bir mirasta bıraktı. 88 yılık hayatını yarım asırdan fazlasını tamamen gençlere ve inandığı bir diriliş destanı uğruna hayatını feda etti” dedi.

Sezai Karakoç’un fikir ve sanat dünyasının önemli bir insanı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Allah gani gani rahmet eylesin. Fikir ve sanat dünyamızın çok önemli bir insanını kaybettik. 88 yıllık hayatına çok önemli şeyler sığdırdı. İki nesil, üç nesil düşünürleri derinden etkiledi. Şehzadebaşı şiiri bir anlamda manevi vasiyetiydi. Benim bilgim kadarıyla yazılı bir mektup vasiyeti yoktu ama herkes mana olarak o şirinden buraya defnedilmek istediğini zaten çıkartmış idi. Bugünde nasip oldu. Son dileğinin yerine getirilmiş olması buraya defnedilmiş olması da son derece manidar” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, ”Milletimizin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Özellikle diriliş neslinin yetişmesine çok büyük emeği geçen dava insanıydı. Özellikle yazdığı eserlerle daima bir neslin yetişmesine gayret gösterdi. Güzel bir hayat yaşadı. Eserleriyle daima bir nesle ışık tutacaktır. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ”Milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin büyümesinde gelişmesinde ruh dünyamızın şekillenmesinde medeniyet tasavvurumuzun kendi ifadesiyle diriliş neslinin şekillenmesinde bir fikir işçiyle büyük emek verdi. İnandığı gibi yaşadı. Hayatında hiçbir şeyden taviz vermedi. O bir ruh mayalayıcı. Mekanı cennet olsun. Onun düşünceleri fikirleri tasavvuru daha çok yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun “ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ”Önemli bir değeri kaybettik. Hayatı boyunca düşündüklerini kendi yaşamına uygulayan ve sıratı müştekim üzerine hayatını tamamlayan Sezai Karakoç büyüğümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Onu çok özleyeceğiz. Ama bizlere bıraktığı eserleri gençlerimiz başta olmak üzere yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Karakoç, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehzadebaşı Camii haziresine defnedildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6