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Usta oyuncu Devrim Parscan, 83 yaşında vefat etti

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan 83 yaşında vefat etti.

Genel 24.11.2020, 17:09
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Usta oyuncu Devrim Parscan, 83 yaşında vefat etti
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Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan 83 yaşında vefat etti.

’Kurtlar Vadisi’, ’Çiçek Taksi’, ’Kurtuluş’, ’Bizim Aile’ gibi çok sayıda dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, vefat etti. 83 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncunun yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle vefat ettiği öğrenildi. Usta sanatçı, yarın 11:00’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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