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Usta isim Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray da Fatma Girik’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Genel 27.01.2022, 14:26
Usta isim Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray da Fatma Girik’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii’ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sanat camiasından Türkan Şoray, İhsan Gedik, Celal Şener, Kerem Alışık, Bekir Aksoy, Hasan Yıldız, Zafer Algöz, Girik’in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve çok sayıda seveni katıldı. Ahu Turan, manevi annesi Fatma Girik’in tabutuna kapanarak gözyaşlarına boğuldu.

"Çok üzgünüz"

Fatma Girik’in çok sevilen bir insan olduğunu söyleyen oyuncu İhsan Gedik, "Sinemamızda sevilen sayılan bir ablamızdı. Annemizdi daha doğrusu. Ne zaman bir şey olsa gider onu rahatsız ederdik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın" dedi.

Oyuncu Celal Şener ise, "Ben de 1975’lerde Fatma Girik’i tanıdım. Çok güzel, saygı duyduğum bir insandı. Fatma Girik gerçekten Türkiye’nin onur verici sanatçılarından bir tanesiydi" diye konuştu.

Fatma Girik ile birçok filmde birlikte oynadıklarını belirten oyuncu Hasan Yıldız, "Fatma ablayla 1968’lerde tanışmıştık. Filmlerde oynadık. O yıllardan bu yıla kadar birçok filmlerinde oynadım. Fatma ablayla en son ’Beni Ağlatmayın’ dizisinde oynamıştık. O dizide 13 bölüm birlikte oynadık. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Fatma Girik hiç unutulmayacak"

Oyuncu Bekir Aksoy, Fatma Girik’in çok eğlenceli bir insan olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok üzücü bir süreç yaşanıyor. Kışın ağır günlerinde aslında Fatma ablanın hayatta olması benim yüreğimi de çok ısıtan bir durumdu. Biz Fatma ablayla bir dizide beraber çalıştık uzunca bir süre. O dizi boyunca bana yaşattıkları, hissettirdikleri bir duayen hoca, abla dışında bir dosttu. İnanılmaz bir eğlenceli kişiliği vardı. Dürüstlüğünü herkes biliyor. Belediyeciliği, hem oyunculuğu, hem hocalığı ve sanatkarlığı herkes biliyor. Türkiye için büyük bir eksik. Fatma Girik Türkiye için hiç unutulmayacak" dedi.

Kerem Alışık, "Gökyüzüne can arkadaşlarının yanına gitti. Şimdi üşüyoruz ama soğuktan değil. Ruhumuz, kalbimiz üşüyor. Çok üzgünüz. Çok saydığımız değerli ustamı kaybettik. Bir ay önce telefon konuşması yapmıştık" diye konuştu.

Fatma Girik’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmek üzere Bodrum’a gönderildi.

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