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Usta: "(Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusu) Adaylık meselesi şu an gündemimizde değil."

Usta: "(Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusu) Adaylık meselesi şu an gündemimizde değil."

Genel 04.03.2023, 19:22
Usta: "(Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusu) Adaylık meselesi şu an gündemimizde değil."

Usta: "(Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusu) Adaylık meselesi şu an gündemimizde değil."

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