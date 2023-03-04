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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Usta: "(Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusu) Adaylık meselesi şu an gündemimizde değil."
Usta: "(Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusu) Adaylık meselesi şu an gündemimizde değil."
Genel 04.03.2023, 19:22
Usta: "(Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusu) Adaylık meselesi şu an gündemimizde değil."