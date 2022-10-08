Üsküdar’da klasik otomobil şöleni yaşandı

Üsküdar Belediyesi bir döneme damga vuran klasik otomobilleri Üsküdarlılar ile buluşturdu. Etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de direksiyon başına geçerek klasik otomobil kullandı. Vatandaşlar çocukları ile birlikte klasik otomobillere yoğun ilgi gösterdi.

Bir döneme damga vuran klasik otomobiller Üsküdar Harem Meydanı’nda bir araya geldi. Klasik otomobil şöleninin sunulduğu etkinliğe klasik otomobil tutkunları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe çocukları ile birlikte katılan ziyaretçiler klasik otomobillerin direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. DJ performansı ve konserin de düzenlediği etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de direksiyon başına geçerek klasik otomobil kullandı. Daha sonra meydanda toplanan klasik otomobiller konvoy halinde Üsküdar’ın cadde ve sokaklarında tur attı.

"Harem’de bir tarihi yaşatıyoruz"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar Harem’de çok özel bir günü yaşıyoruz. Zannediyorum bu güne kadar böyle bir böyle bir organizasyon olmadı. Klasik otomobiller, klasik Mercedes’ler hepimizin hülyasını, hayalini süsleyen Mercedes’ler. Tabi bunların her biri ayrı bir değer, ayrı bir tarih, ayrı bir hatıra. Burada 107 var 108 kasa var 113, 114, 123, 124 kasalar var meşhur Mercedes’ler. Adeta bu bir yaza veda buluşması. Sağ olsun Klasik Mercedes Kulübü ile birlikte Üsküdar Belediyemiz burada haremde bir etkinlik yapalım istedik. Burada Türkiye’nin dört bir köşesinden dostlarımız var, Bursa’dan, Hatay’dan gelenler var. Dolayısıyla İstanbul’da Harem’de bir tarihi yaşatıyoruz” dedi.

Klasik otomobil tutkunu Kıvanç Altınbay ise, “Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kulüp olarak İstanbul’da böyle bir isteğimiz vardı, farklı illerde yaptık. Sağ olsun belediye başkanımız da kırmadı bizi, bize böyle bir yer açtı, araçlarımız ile toplandık. Her şey için halkımıza açık burası” diye konuştu.