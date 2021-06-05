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Üsküdar’da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Üsküdar sahili doldu. Sahillerde oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Genel 05.06.2021, 20:59
Üsküdar’da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Üsküdar sahili doldu. Sahillerde oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Kabine Toplantısı’nın ardından hafta sonu cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili’ne akın etti. Bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak sosyal mesafeye uymadıkları, bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna da neden oldu. Kız Kulesi sahilde oluşan trafik ve insan yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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