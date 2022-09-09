Üsküdar’da Gümüşsuyu Camii’nin temeli atıldı

Üsküdar’da 500 kişilik kapasitesiyle hizmete girecek olan Gümüşsuyu Camii’nin temel atma töreni Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Cami için ilk harç dualarla temele konuldu.

Üsküdar Kısıklı Mahallesi’nde yıkılan ve yerine yenisi yapılacak olan Gümüşsuyu Camii için temel atma töreni gerçekleşti. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ve hayırsever vatandaşlar katılım sağladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda cami için hazırlanan ilk harç dualar eşliğinde temele konuldu. Selçuklu mimarisinin örnek alındığı cami 500 kişilik kapasitesiyle ibadete açılacak. Caminin alt katında ise çocukların eğitim alacağı Kur’an kursu yer alacak. Cami inşaatının önümüzdeki Ramazan ayında tamamlanması bekleniyor.

Programa katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu anda bizim Üsküdar’ımızın Kısıklı Mahallesi’ndeyiz. Kısıklı Mahallesi Çamlıca’nın arka tarafında, bizim yoğun mahallelerimizden birisi. Bu mahallemizin tam orta yerinde çok güzel bir camimiz vardı Gümüşsuyu Camii. Tabi depremden ötürü bu camimin yıkılıp yeniden yapılma ihtiyacı ortaya çıktı. Sağ olsun vakfımız bu camiyi yıkıp yeniden yapıyor. Burası sadece ibadet yapılacak, namaz kılınacak yer olmayacak. Burada ayrıca çocuklarımız için 4-6 yaş Kur’an kursu olacak, hanımların sohbet salonunda burada mukabeleler okunacak. İnşallah hedefimiz bu camiyi 6-7 ay içerisinde tamamlayıp vakfımızla birlikte bu güzel mahallemizde tekrardan ibadete hazır hale getireceğiz” dedi.

Mahalle sakinlerinden İlhami Aslaner, “Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen beye, vakıf başkanına ve yardımda bulunan tüm hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir inşaatın başlaması demek bitti demek sayın başkanımız da ifade etti inşallah kısa bir zamanda camii bitecek ve halkımızın hizmetine sunulacak. Biz yapanlara ve sebep olanlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.