Üsküdar’da atık mobilyalardan 2 bin 500 ailenin kışlık yakacak ihtiyacı karşılanıyor

Üsküdar Belediyesi, çöpe atılan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahta ağaçları toplayarak geri dönüşüm atölyesinde ayrıştırıp, ihtiyaç sahibi vatandaşların kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla bir proje başlattı. Proje çerçevesinde, atık dönüşüm merkezinde işlenen mobilyalardan üretilen kışlık yakacakların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılarak destek olunması planlanıyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projede, Üsküdarlıların, cadde ve sokaklarda belirlenen alanlara çıkarttıkları koltuk, kanepe ve çekyatlar belediye personelleri tarafından ayrıştırılarak yakacak odunlarla birleştiriliyor. Bu sene ise 2 bin 500’e yakın ihtiyaç sahibi aileye yakacak yardımı yapılması planlandı. Bu çerçevede biriktirilen tonlarca atık mobilya, Selimiye’de bulunan Atık Yönetim Merkezi’nde ayrıştırılarak ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması için dağıtılmaya başlandı.

“Budadığımız ağaçları tekrar vatandaşın hizmetine sunuyoruz”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şuan da bulunduğumuz mevsim itibariyle ağaçların budanma mevsimindeyiz. Biz, Üsküdar Belediyesi olarak gerek kamu alanlarındaki ağaçların, gerekse vatandaşların bahçelerindeki ağaçların budanma mevsiminde bu budadığımız ağaçları alıp onları tekrar vatandaşların hizmetine kullanımına sunuyoruz. Bunların bir kısmı tahta ve ahşap ürün olacaksa o hale getiriyoruz. Bir kısmını ise yakacak olarak Üsküdar’daki ihtiyaç sahibi vatandaşların bizzat evine kadar getiriyoruz.” dedi.