Üsküdar’da 3’üncü kattan kamyona moloz attılar, vatandaşlar tepki gösterdi

Üsküdar’da tadilat yapılan dairede çalışan işçiler, molozları binanın önüne çektikleri kamyona 3’üncü kattan attı. Gürültüden rahatsız olan komşular cama çıkarak işçilere tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Kısıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3’üncü katında tadilat yapan işçiler, moloz torbalarını bina önüne park ettikleri kamyona camdan atmaya başladı. Gürültüden rahatsız olan komşular camlara çıkarak işçilere tepki gösterdi. Kamyon kasasında molozları alarak canını hiçe sayan işçi tepkilere aldırış etmeden işine devam etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.