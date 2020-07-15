Üsküdar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Şehitleri anıldı

Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine karşı gerçekleştirilen darbe girişiminde şanlı direniş gösteren Üsküdar’da, 15 Temmuz demokrasi ve özgürlük şehitlerinin anısına İstanbul Boğazı’nda anma dalışı düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından gerçekleşen programda, dalgıçlar 15 Temmuz şehitleri anısına denizin dibine çelenk koydu. Düzenlenen program dolayısıyla kahraman şehitler karadan, havadan ve denizden yâd edildi. Anma etkinliği İstanbul Boğazı sularında Valide Sultan Gemisi’yle yapılacak anma gezisiyle son buldu. Öte yandan anma etkinliği havadan görüntülendi.

Şehitleri anma programında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "15 Temmuz’un 4’üncü yılı bu sene, bu yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar olarak bir sürü etkinlikler düzenleniyoruz. Bugün de Üsküdar Belediyesi ve Sualtı Federasyonu ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altında Kuleli Lisesi’nin arasında bir noktada denizden boğazın serin sularından Türk bayrağını çıkararak bizim belediyemize ait Valide Sultan Gemisi’nin göklerine çekilmesi yönünde bir program düzenledik. Sağ olsun arkadaşlarımızı da alkışlarla biraz önce denize dalarak Türk bayrağımızı çıkardılar ve gemiye teslim ettiler. Geminin göklerine çekildi bayrak ve boğaza açıldı. Burada anlatılmak istenen bu bayrağı denizin dibinden kaldıran, 15 Temmuz’daki şehitlerimiz, bu millet, bu bayrağı yere düşürmedi. Bu bayrağı yere düşürmek isteyen FETÖ terör örgütü üyelerine, elemanlarına fırsat vermedi. Nasıl ki 15 Temmuz 2016’da şehitlerimiz milletimiz, başta köprü olmak üzere bayrağı yere düşürmek isteyenlere fırsat vermedilerse onu sembolize ederek burada denizdeki bayrağı alıp dalgıçlarımız gökyüzüne, semalara çekti. Valide Sultan Gemisi’nin göklerine çekerek adeta o günkü yapılan kahramanlığı bir sembolik gösterisini yaptı. Ben teşekkür ediyorum, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.