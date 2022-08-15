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Üsküdar ve Beykoz’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Üsküdar ve Beykoz’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.

Genel 15.08.2022, 13:06
Üsküdar ve Beykoz’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Üsküdar ve Beykoz’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili olmaya devam ediyor. Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su seviyesi yükselirken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

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