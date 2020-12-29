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Uşak Emniyetinden “İstiklal Marşı” klibi
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, polis çocuklarının İstiklal Marşı okuduğu bir klip yayınladı.
Genel 29.12.2020, 15:03
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, polis çocuklarının İstiklal Marşı okuduğu bir klip yayınladı.Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından (TBMM) 2021 senesinin “İstiklal Marşı Yılı” olarak seçilmesinin ardından bir klip çekti. Çekilen klipte İl Emniyet Müdürlüğünde görev alan polislerin çocukları, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Kentin birçok noktasında çekilen klipte, polis üniformalı her bir çocuk, marşın 1 kıtasını okudu. Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yayınlanan klip, vatandaşlar tarafından beğeni topladı.
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