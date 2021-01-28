Üreticiye defne desteği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde da orman köylülerinin önemli bir gelir kapısı olan defne üretimi için Orman İşletme Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı.

Özellikle orman dışı ürünler olan tıbbi ve aromatik bitkileri ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Orman İşletme Müdürlüğü, dünya ihracatının yüzde 90’ını Türkiye’nin karşıladığı defne ile üreticinin de yüzünü güldürmeye başladı.

Mustafakemalpaşa’da 2.500 hektarlık potansiyel sahası bulunan ve özellikle kırsal Akçapınar, Dorak, Onaç, Kadirçeşme, Taşpınar ve Çördük mahallelerinde yetiştirilen defne için Orman İşletme Müdürlüğü geçtiğimiz yıl 763 hektarlık alanda rehabilitasyon çalışması yaptı.

Yaprağı ve yağı başlıca kozmetik, ilaç ve gıda sektörü tarafından kullanılan defnenin üretimi, yürütülen çalışmalar sayesinde daha verimli bir hâle geldi.

Ekonomiye katkının yanı sıra kırsalda önemli bir istihdam kaynağı da sağlayan defne üretimi için 2021 yılında makineli üretimin plânlandığı, bu yöndeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.