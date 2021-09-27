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Ürdün, Suriye ile olan Cebir Sınır Kapısı’nı çarşamba günü yeniden açıyor

Ürdün, Suriye ile olan Cebir Sınır Kapısı’nın çarşamba günü yeniden açılacağını duyurdu.

Genel 27.09.2021, 22:13
Ürdün, Suriye ile olan Cebir Sınır Kapısı’nı çarşamba günü yeniden açıyor

Ürdün, Suriye ile olan Cebir Sınır Kapısı’nın çarşamba günü yeniden açılacağını duyurdu.

Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cebir Sınır Kapısı’nın çarşamba sabahı yeniden açılacağı duyuruldu. Bakanlık, kararın gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri dikkate alınarak, iki kardeş ülke arasındaki ticaret ve turizm hareketini canlandırmak amacıyla alındığını bildirdi.

Suriye’deki iç savaş öncesi Cebir Sınır Kapısı, günde yüzlerce kamyonun geçtiği, Avrupa, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında bir geçiş yoluydu. Ürdün makamları, geçtiğimiz temmuz ayında Suriye’deki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Cebir Sınır Kapısı’nı geçici olarak kapatmıştı.

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