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UP&FIT Taytları ‘One Size’ kavramını kadınlarla tanıştırıyor

UP&FIT (upandfit) , ‘One Size ’ tek beden konseptiyle kadınların kendine güvenini arttırmayı hedeflediklerini söyleyen UP&FIT Satış ve Pazarlama Direktörü Merve Aydın, “Geliştirdiğimiz ‘One Size‘ ve ‘minimal fashion’ anlayışı ile tasarladığımız taytlarla kadınları buluşturarak, özgün kombin imkanları sağlıyoruz” dedi.

Genel 13.03.2021, 11:32
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UP&FIT Taytları ‘One Size’ kavramını kadınlarla tanıştırıyor

UP&FIT (upandfit) , ‘One Size ’ tek beden konseptiyle kadınların kendine güvenini arttırmayı hedeflediklerini söyleyen UP&FIT Satış ve Pazarlama Direktörü Merve Aydın, “Geliştirdiğimiz ‘One Size‘ ve ‘minimal fashion’ anlayışı ile tasarladığımız taytlarla kadınları buluşturarak, özgün kombin imkanları sağlıyoruz” dedi.

UP&FIT ( upandfit ) ’in geliştirdiği ’One Size’ tayt anlayışı ile aslında kadın vücudunun sadece farklı beden aralıklarında değil, bir bütün olarak güzel olduğunun yorumunu yapan Merve Aydın, “Taytlarımız hangi yaşta ve hangi bedende olursa olsun her kadınla uyumlu. Modanın son dönemlerinde kadınları bedenleriyle uyum içinde yaşamaya davet eden yaşam tarzları, moda akımları kadınların kendilerini doğal halleriyle sevmelerini, doğal halleriyle de güzel oldukları hissini onlara vermeyi amaçlıyor. Biz de her kadının, hangi yaşta, hangi bedende, hangi renkte ve dünyanın neresinde olursa olsun kendini daha mutlu hissetmesini istiyoruz; kadınların üzerlerindeki toplumsal baskıların, estetik görünümün ‘small beden olmak’ gibi bir anlayışla özdeş olmadığını savunuyoruz.’’ dedi.

Marka ruhunda kadınların yükünü hafifletmeyi hedefleyen markanın “One Size” konseptiyle ürettiği ve giyenleri en az 3 cm ince gösteren Push Up serisinin teknolojik kumaşıyla her bedendeki kadına hitap ettiğini de ifade eden Aydın, “‘One Size’ tayt anlayışı, XS’dan XL’a kadar bütün bedenleri kapsayan yeni ve modern bir kadın bedeni anlayıştır. Sadece beden kavramı olmanın dışında, kadınları bir bütün olarak görüyor ve modern kadının güzelliğini bütünsel olarak yorumlamaktadır” şeklinde konuştu.

“Kampanya tüm dünya kadınlarına hitap ediyor”

Kadınlara hangi bedende olursa olsun fit bir güzellik sunan Push Up serisini tüm dünya kadınlarına duyurmak için orijinal bir kampanya çekimi gerçekleştirdiklerinden de bahseden Merve Aydın, “Üzerinde yoğun çalışmalar yaptığımız bu kampanya çekiminde 7 farklı beden ve yaşa sahip, farklı ırklardan mankenlerle çalıştık. Mankenlere One Size tasarımlı Push Up serisini giydirdik. Hem müşterilerimize ‘One Size’ anlayışını daha iyi anlatmak istedik, hem de kadınlara hangi bedende ve yaşta olurlarsa olsunlar, güzelliklerinin bir parçası olarak UP&FIT taytlarını giyebileceklerini göstermek istedik” diye konuştu.

Rengarenk taytlarıyla neşelenen vitrin tasarımı

UP&FIT ‘minimal fashion’ anlaşıyla ürettikleri taytlarını yine aynı anlayıştaki vitrin tasarımıyla da tayta özgü orijinal bir sunum gerçekleştirdiklerini söyleyen Aydın, “Sadece ülkemize değil, dünyaya da öncülük ediyoruz. UP&FIT ( upandfit ) Nişantaşı Store’un vitrin ve mağaza içi tasarımında kullanılan renkler, markanın minimal ve renkli dünyasını tayt tutkunlarıyla buluşturmaktadır. Renklerden askılara, kabinden zemine kadar her detay, sizi markamızın taytları ile bütünleştirir. UP&FIT kullanıcıları ve yeni tanışanlar orijinal ürünleri sadece upandfit.com sitesinden veya Nişantaşı’nda bulunan mağazalardan temin edilebilir” dedi.
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