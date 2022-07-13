Ünlü türkücü Ceylan’ın acı günü

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yakın dostu Alişan, Ceylan’ı yalnız bırakmazken, anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı.

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Nalan Avcı, bayramın 4. günü hayatını kaybetmişti. Avcı, için bugün Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Alişan, Alişan’ın annesi Suzan Tektaş gibi ünlü isimler ve Avcı’nın sevenleri katıldı. Ablasının acısına dayanamayan ünlü türkücü Ceylan, yakın zamanda kardeşini kaybeden Alişan’la birlikte birbirlerine sarılarak ağladılar. Anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı. Beyin tümörü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.