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Ünlü tatil merkezinde vaka sayısı sıfırlandı

İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Genel 30.05.2021, 01:00
Ünlü tatil merkezinde vaka sayısı sıfırlandı

İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından dün itibariyle ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme’ye gelin. İzmir Valiliği’nin açıkladığı verilere göre Çeşme’mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.
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