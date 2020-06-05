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Ünlü tatil merkezi Çeşme’deki oteller sağlıklı tatil için hazır

HAVUZLARDAKİ ŞEZLONGLAR SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN YERLEŞTİRİLDİ

Ünlü tatil merkezi Çeşme’deki oteller sağlıklı tatil için hazır

HAVUZLARDAKİ ŞEZLONGLAR SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN YERLEŞTİRİLDİ

05 Haziran 2020 Cuma 09:54
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Ünlü tatil merkezi Çeşme’deki oteller sağlıklı tatil için hazır

Ünlü tatil merkezi Çeşme’deki oteller, yeni normalleşme döneminde misafirlerinin sağlıklı bir tatil yapabilmeleri için hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini tamamladı.

Korona virüsü ile mücadele tüm dünyada sürerken, Türkiye 1 Haziran tarihi itibariyle kontrollü olarak normalleşmeye gitti. Normalleşmeyle şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, Çeşme’deki turistik otellerde de hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda oteller, misafirlerinin sağlıklı tatil yapabilmeleri için bütün önlemleri alarak tüm hazırlıklarını tamamladı.

Otele hijyen kapısından geçilerek giriliyor

Çeşme’nin beş yıldızlı otellerinden birinin Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, bakanlık genelgelerine uygun olarak tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini aldıklarını belirterek, "Otelimize gelen misafirlerimiz hijyen kapımızdan giriyorlar. İçeriye girdiklerinde de önce ateşleri ölçülüyor ve daha sonra check-in işlemlerini yaptırıyorlar. Misafirlerimiz için odaları da tüm detaylarıyla temizleniyor. Temizliğin tamamlanmasının ardından sisleme ve ozonlama yapılıyor. Bu şekilde misafirimizi, tüm hijyen işlemleri tamamlanan odamızda ağırlıyoruz. Restoran alanlarımızda da, açık büfelerde gerekli önlemlerimizi aldık. Misafirlerimiz, daha önce olduğu gibi yiyecekleri kendileri almıyorlar. Aşçılarımız, misafirlerimizin istedikleri yemekleri kendilerine takdim ediyorlar. Yine otelimizin tüm ortak alanlarında dezenfektanlarımız var. Misafirlerimiz kendilerini otelimizde, sağlıklı, mutlu ve huzurlu hissedebilirler" diye açıkladı.

"Hiçbir personelimizi işten çıkarmadık"

Otel personeliyle uzun yıllardır çalıştıklarını vurgulayan Buğday, "Kendileri ile artık aile gibi olduk. Bu zorlu süreçte otelde hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Zor dönemde, kol kola, beraberdik. Dolayısıyla, aynı personelimizle, ayn ruhla çalışmaya devam ediyoruz. 2020 sezonunda da misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"En hijyen şekilde odamız misafirimiz için hazır oluyor"

Otel odalarının hijyeni hakkında da açıklamalarda bulunan Otel Genel Müdürü Buğday, "Biz, Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında, bakanlığın yayınladığı genelgeye uygun olarak bütün önlemlerimizi alıyoruz. Tüm alanlarda dezenfektanlarımız mevcut. Misafirimiz odasına girmeden, birer kullanımlık, yani sadece o oda için kullanılacak temizlik bezleri ile oda temizleniyor. Akabinde hemen ilaçlaması yapılıyor ve kapı çekiliyor. Bu şeklide en hijyen şekilde odamız misafirimiz için hazır oluyor" diye anlattı.

Açık büfede yemekleri aşçılar tabağa koyuyor

Öte yandan otelin restoran bölümünde masalar ve sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirilirken, açık büfe bölümü de şeffaf aparatlarla kapatıldı. Otel müşterileri, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık büfeye gelirken, aşçılar tarafından tabaklarına konulan yemeği alarak masasına geçiyor. Otelin 10 kişilik asansörlerine sadece 3 kişi girebiliyor.

Ayrıca havuz ve plajlarda da sosyal mesafe ve hijyen önlemleri alındı. Otelin havuzundan faydalanmak isteyen otel müşterileri, sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirilmiş şezlongları ve özel olarak poşetlenmiş hijyenik havluları kullanabiliyor.

Öte yandan otelin plajındaki ahşap localara da ikişer şezlong yerleştirilirken, her şezlongun üzerine de özel poşetleri içindeki hijyenik havlular konuldu.

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