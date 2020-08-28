Ünlü tatil merkezi Çeşme’de paniğe yol açan patlama sesiyle ilgili açıklama
ÇEŞME KAYMAKAMI ÜNAL ÇAKICI, KENT GENELİNDE DUYULAN PATLAMA SESİYLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, “ŞU ANA KADAR SESİN KAYNAĞINI BULAMADIK. DÖNEM DÖNEM UÇAKLARDAN KAYNAKLANAN SESLER OLABİLİYOR” DEDİ.
Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, kent genelinde duyulan patlama sesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor” dedi.
Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde, öğle saatlerinde kent genelinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Herkes sesin kaynağını merak ederken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakıcı, şuana kadar sesin kaynağının bulunamadığını ifade etti.
“Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor”
Çakıcı, şöyle devam etti:
“Bugün öğlen saatlerinde ilçemizin pek çok yerinden duyulan büyük bir ses duyuldu. Bize pek çok yerden vatandaşlar arayarak sesin kaynağını soruyorlar. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden durumu araştırıyoruz. Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor. Konuyu bu boyutuyla da araştırıyoruz. Halkımız tatillerine huzurla devam edebilirler.”
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