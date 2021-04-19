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Ünlü tatil merkezi Çeşme’de 23 milyon TL değerindeki 5 arsa satışta

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, hazineye ait yaklaşık 23 milyon lira değerindeki 5 arsanın ihale ile satılacağını duyurdu.

Genel 19.04.2021, 13:20
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Ünlü tatil merkezi Çeşme’de 23 milyon TL değerindeki 5 arsa satışta

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, hazineye ait yaklaşık 23 milyon lira değerindeki 5 arsanın ihale ile satılacağını duyurdu.

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Ovacık, İnönü, Alaçatı ve Reisdere Mahalleleri’nde, konut alanındaki 4 arsa ile İnönü Mahallesi’nde sosyal tesis alanında kalan bir arsanın ihale ile satılacağı belirtildi.

Duyuruda, tahmini bedellerinin 23 milyon lira olan 5 arsanın ihalesinin, 27 Nisan Salı günü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında yapılacağı açıklandı.
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