banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Dolar arttı, Apple Türkiye'de iPhone 11 satışlarını durdurdu
Dolar arttı, Apple Türkiye'de iPhone 11 satışlarını durdurdu
Gübre ve zirai ilaç satışları durdu!
Gübre ve zirai ilaç satışları durdu!
Döviz büroları alt üst!
Döviz büroları alt üst!

Ünlü senarist Sema Ergenekon, “Kadın şiddetini yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yapmış olurum”

Bu yıl “Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi” sloganıyla gerçekleşen “Future Talks”a konuşmacı olarak katılan ünlü senarist Sema Ergenekon dizi ve filmlerde işlenen kadına şiddet sahnelerine gelen eleştireler için, “Bize şiddeti normalleştirmeyin deniliyor. Sonuçta bu sorun hayatımızda var olan bir sorun eğer yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yapmış olurum” dedi. Ergenekon ayrıca sektörde bir kadın olarak yaşadığı var olabilme sorununu ise yine en çok kadınlarla yaşadığını ifade etti.

Genel 24.11.2021, 09:27
Ünlü senarist Sema Ergenekon, “Kadın şiddetini yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yapmış olurum”

Bu yıl “Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi” sloganıyla gerçekleşen “Future Talks”a konuşmacı olarak katılan ünlü senarist Sema Ergenekon dizi ve filmlerde işlenen kadına şiddet sahnelerine gelen eleştireler için, “Bize şiddeti normalleştirmeyin deniliyor. Sonuçta bu sorun hayatımızda var olan bir sorun eğer yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yapmış olurum” dedi. Ergenekon ayrıca sektörde bir kadın olarak yaşadığı var olabilme sorununu ise yine en çok kadınlarla yaşadığını ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm dünyada tartışılıyor. Farkındalık artsa da, kat edilecek daha çok yol var. Farkında olarak ya da olmayarak ayrışıyoruz, ayrıştırıyoruz ve kadın sorunlarına sebep olan dil ve davranışların temelini daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu anlamda Semra & Enver Yücel Vakfı “Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nden hemen önce düzenlediği etkinlikte bu temel sorunu tüm boyutlarıyla ele aldı.

Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenen Future Talks by SEY Vakfı’nda, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Senarist Sema Ergenekon, Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer, Oyuncu Esra Ruşan, Egon Zehnder kıdemli ortağı Murat Yeşiltepe ile akademisyen Prof. Dr. Haluk Gürgen ve Doç. Dr. Yavuz Samur yaptıkları konuşmalarla kadın sorunlarını kendi alanlarında değerlendirdiler. Etkinlikte ayrıca Masumlar Apartmanının Senaristi Gizem Kızıl’ın özel olarak çektiği ve cinsiyet eşitsizliğini ön plana çıkardığı videonun da ön gösterimi yapıldı.

Konuşmacılar, kullandığımız dildeki yanlışlardan, çocuk yetiştirirken yapılan ayrımcılığa, evdeki iş bölümünden, çalışma hayatındaki önyargılara, izlediğimiz dizilerdeki etkilerden, cezai yaptırımlara kadar birçok sorunu gözler önüne serdi.

Şanlıurfa’da “sen kızsın hentbol oynayamazsın” tepkilerine rağmen sporuna tüm gücü ile sahip çıkan Merve Akpınar ve geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde İTÜ’yü birincilikle bitirirken yaptığı mezuniyet konuşmasıyla dikkat çeken Hüseyin Umutcan Ay, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili oluşturdukları farkındalığı etkinlikteki panelde izleyicilerle paylaştı.

“Aile tarafından çocuklara fırsat eşitliği tanınmalı”

Etkinlikte konuşmacı olarak katılan ünlü senarist Sema Ergenekon ise kız çocuklarının ailesi tarafından desteklenmesinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, “Ben de ilk tiyatro eğitimimde bir kız çocuğu olarak aslında birçok sıkıntı yaşayabilirdim. Fakat ailem beni destekledi ve babam beni hep alkışladı. Yani ailem tarafından bana fırsat eşitliği tanındı. Fakat sonrasında sektörde var olabilme sıkıntısını ise maalesef yine kadınlarla yaşadım” dedi.

“Bu sorunu yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yaparım”

Ergenekon ayrıca senaryolarında kadın karakterleri oluştururken nelere dikkat ettiğini anlatırken, dizi ve filmlerde kadına şiddet sahnelerine gelen eleştirilere de cevap verdi. Ergenekon, “Kadına şiddet’ şu an yaşadığımız dünyada halen var olan bir sorun. Bu sorunu eğer yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yapmış olurum. Ayrıca her zaman karakterlerimi oluştururken her ne kadar dibe batarsa batsın neler yaşarsa yaşasın sonunda yukarıya çıkabilen kadınların hikayesine yer veriyorum. Diğer kadınlara da örnek olabilsin diye” dedi.

“Erkek çocukları önce ailesi tarafından eğitilmeli”

Begüm Yücel ise erkek çocuklarına öncelikle ailesi tarafından cinsiyet ve fırsat eşitliği kavramlarının öğretilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Amacımız toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Türkiye’de ve dünyada bir sorun ve her sene bu sorun giderek büyüyor. Biz bir eğitim vakfıyız ve bu işi eğitimden ele alarak bakış açımızı değiştirdik. ‘Gelin erkek çocuklarını biraz sahneye alalım ve eğitelim’ dedik. Ben de iki erkek çocuğu annesiyim. Bugünün çocuğu yarın bir kadının erkek arkadaşı, eşi, babası olacak. Evde aile olarak onlara ne denli cinsiyet eşitliğini iyi anlatırsak geleceğe dair yatırım yapmış oluruz. O yüzden ‘kadının sorunu erkeğin meselesi’ dedik. Erkekler bu soruna ne kadar ‘benim meselem’ derse birlikte el ele bu problemi çözebileceğimize inanıyorum. En azından farkındalık kazandırmış oluruz” şeklinde konuştu.

“Kız çocuklarının geleceğini de değiştirmek istiyorum”

Vakıf tarafından desteklendiği için teşekkür eden hentbol oyuncusu Merve Akpınar ise kız olduğu için önüne çıkan sorunları hatırlatarak, “Sayelerinde omzumdaki yük biraz olsun hafifletebiliyorum. Önceden etrafımdaki insanlar kız çocuğu olduğum için hentbol oynamamı istemiyorlardı. Röportaj sonrası herkes destek olmaya başladı. Bunu başarabileceğime inanıyorlar. Ben zaten kendime güveniyordum. Simdi tüm desteklerle birlikte daha sağlam ilerliyorum. Umarım hentbolda ulaştığım başarıyla birlikte hem ülkemi her yerde gururlandırırım hem de kız çocuklarının geleceğini değiştirebilirim” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin mobilet.com üzerinden yapılan bilet satışlarının geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7